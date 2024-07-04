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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠能國家隊淪第五縱隊　黃國昌爆三總、艦指部用華為：恐影響資安

▲▼民眾黨團 回應內政委員會相關 記者會 黃國昌 麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委黃國昌、麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前揭發，陸軍蘭陽地區指揮部（蘭指部）的光電標租案，竟被「綠能國家隊」聯合再生集團旗下的永梁公司，違約裝上中國製的太陽能逆變器；黃國昌4日再爆，聯合再生在軍中使用的不只逆變器，甚至連接網路的路由器、控制用工業電腦全都是中國製造，其中包含中國華為生產的路由器，質疑國防部打算隱瞞到什麼時候？

面對4日上午內政委員會亂象，造成外交國防委員會、司法法制委員會無法順利開會，得於下午才能召開，因此黃國昌於11時30分臨時召開記者會，將原本在外交國防委員會要質詢國安局和國發會的問題，先藉由記者會揭露。

黃國昌表示，6月底檢舉蘭陽指揮部逆變器是中國產品，沒想到事情更嚴重，綠能國家隊「聯合再生」在軍中使用的不只逆變器，甚至連接網路的路由器以及控制用工業電腦，全都是中國製造，其中還包含中國華為生產的路由器，除了陸軍蘭指部以外，三軍總醫院松山分院、海軍艦隊指揮部，以及國防大學，都裝有中國製逆變器、工業電腦等可能影響國家資安的設備，綠能國家隊已經淪為中共第五縱隊。

▲▼黃國昌「綠能國家隊淪為中共第五縱隊？」記者會。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

黃國昌指出，在李大維掌國安會時期，國安局表示陸牌資通軟硬體連接到主機，中國就有辦法滲透，會嚴重影響國家資安，因此軍方8大設施全面禁用中國設備；結果聯合再生竟幫華為在軍中裝設中國製資通產品，難道國家投資的公司已經成了第五縱隊？此事茲事體大，比用VPN看成人片嚴重多了，但軍方單位卻沒有通報，國安單位是睡死了嗎？

黃國昌提及，國防部長顧立雄曾在質詢時承諾，要檢視契約、依約辦理；而黃國昌在現場出示契約，認為依照契約規定，最起碼要終止租約，國防部面對這麼嚴肅的問題態度還如此軟弱，是打算放水嗎？有打算給國人交代嗎？小偷被抓到可以說東西還回去就好了嗎？廠商被抓到可以把器材換一換就好嗎？民進黨是這樣抗中保台的嗎？

黃國昌提出4個訴求「解約、求償、徹查、究責」，要求國防部、國安局與國發會「do your job」，好好徹查相關高層，千萬不要想辦沒有決策權的基層，民眾黨團一定會追到底。

針對在軍事基地有中國製設備，是否跟聯合再生是同一起事件嗎？此外有掌握到多少華為路由器？黃國昌指出，這次揭發的內容，與上次蘭指部的逆變器不同，經過他追查發現，目前蘭指部不只有路由器，連工業電腦都用華為，扯的是事情爆出後，軍方的人竟陪著路由器、工業電腦廠商半夜偷偷拆除違規設備，企圖不讓人民知道，「這會不會太扯！」

▲▼黃國昌「綠能國家隊淪為中共第五縱隊？」記者會。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

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