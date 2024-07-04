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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾佳濱稱「去找人」落跑不開委員會　黃國昌怒嗆翹班：把召委辭了！

▲▼民眾黨團 回應內政委員會相關 記者會 黃國昌 麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團召開記者會，回應內政委員會狀況，圖為黃國昌、麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院內政委員會4日審查國民黨團提案《選罷法》修正草案，民進黨一大早霸佔主席台，連外交國防委員會召委王定宇、司法委員會召委鍾佳濱都跑去聲援，導致2個委員會停擺。立院民眾黨團總召黃國昌臨時召開記者會，痛批鍾佳濱早上9點不開會、人跑掉，剝奪所有立委質詢的權利，若翹班、不主持會議的話，「就不要當召委了，把召委辭掉。」

面對內政委員會亂象，民眾黨團總召黃國昌、立委麥玉珍4日上午11時30分臨時召開記者會，黃國昌表示，今早自己登記司法法制委員會、外交國防委員會、經濟委員會共3個委員會要質詢，而自己的本委是司法法制委員會，因此一早依循慣例登記第一個質詢，等著早上9時開會。

▲▼內政委員會 選罷法修正案 民進黨團甲動 佔據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政委員會審《選罷法》修正案，民進黨團甲動佔據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌批評，「無法想像的是，司法法制委員會召委鍾佳濱，早上9時一到，上面說『現在開始開會』後就宣布休息，我當場跟他抗議為什麼宣布休息？鍾佳濱稱『人不夠』、『要去找人』，公然說謊，早上9時人就跑掉，混到10時多才回來，你去哪裡找人？你為什麼不開會？當主席可以恣意妄為嗎？說不開會就不開會，全部人都要等你，有這種道理？」

只見黃國昌語氣越來越激動，黃國昌痛罵，後來10時左右司法法制委員會其他委員受不了，開始拿麥克風強烈抗議，鍾佳濱才匆匆趕回來，「你如果不想開會，沒辦法準時主持會議，就不要當召委、把召委辭了！你如果沒辦法準時開會，那就請把召委辭掉，公然說謊、恣意妄為！司法法制委員會是你一個人開的嗎？可以這樣幹嗎？」

黃國昌提及，外交國防委員會也是一樣，但因為自己不是本委，經濟委員會也是，所以話就不說太多，今天會召開記者會是因為有嚴重的事情，認為立院應該監督、行政部門應該面對，但主席卻跑掉導致委員會無法開會，剝奪所有立委一大早乖乖去登記質詢的權利。

黃國昌質疑，「民進黨不是說立委質詢權最大、不該被任意剝奪嗎？你們今早不就在做這件事情嗎？」當初立法院長韓國瑜主持會議，民進黨自己不來，卻指著韓國瑜鼻子罵說「剝奪立委質詢權」，結果今天是民進黨召委不主持開會，導致其他立委都無法質詢，「你們要不要出來道歉？可以這樣做（的話），下一次總質詢時間，韓國瑜喊休息人不見、讓你們通通無法質詢，你們會接受嗎？」

最後，黃國昌強調，現在暫定下午2時30分開會，但也不知道民進黨會不會繼續神隱，只知道整個上午時間都因為召委翹班、不開會，讓所有行政官員跟依法登記質詢的立委時間都被浪費光了。

▲▼陳智菡 王定宇 內政委員會 選罷法修正案 朝野攻防。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團主任陳智菡與綠委王定宇對嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院內政委員會4日排審攸關提高罷免門檻的《公職人員選舉罷免法》修正草案，民進黨立委上午6時甲動佔領主席台，舉標語「反對鳥籠罷免、不要沒收民權」，讓會議無法開始，藍綠委也在現場不斷怒喊口號，氣氛火爆。

內政委員會召委高金素梅上午9點半左右宣布開會，不過因為民進黨立委不斷高喊「沒收民權、鳥籠罷免」口號，讓高金素梅遲遲無法發言，藍綠隔空互嗆；而民眾黨團主任陳智菡也在委員會內開直播，痛批「民進黨竟然還杯葛議事，不開會、不討論，霸佔主席台，連外交國防委員會召委都跑來蹭。」

但外交國防委員會召委王定宇隨即回批「自家立委沒有來，幕僚來罵我們是薪水小偷，邏輯不通啦！」綠委林楚茵問，「你老闆呢？她又去越南了嗎？」陳智菡說「委員可以趕快開會，不要浪費大家的時間，你們不需要在這邊霸佔主席台！」王定宇回，「你們才是薪水小偷！不只偷薪水，還偷火龍果，下次要不要偷小玉西瓜？怎麼好意思啊？」

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