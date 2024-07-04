「民進黨怕什麼？」　白委痛批綠不工作、霸佔主席台：無理取鬧

▲民眾黨團召開記者會回應內政委員會狀況，圖為白委麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院內政委員會4日審查國民黨團提案的《選罷法》修正草案，民進黨一大早霸佔主席台，連外交國防委員會召委王定宇、司法委員會召委鍾佳濱通通到場聲援，導致2個委員會停擺。內委會的民眾黨立委麥玉珍4日痛批，自己早上不到8時就進入內政委員會，卻看到民進黨霸佔主席台，「民進黨在怕什麼？我都表態『反對提高罷免門檻』了！」

立法院內政委員會4日排審攸關提高罷免門檻的《公職人員選舉罷免法》修正草案，民進黨立委上午6時甲動佔領主席台，舉標語「反對鳥籠罷免、不要沒收民權」，讓會議無法開始，藍綠委也在現場不斷怒喊口號，氣氛火爆。

內政委員會召委高金素梅上午9點半左右宣布開會，不過因為民進黨立委不斷高喊「沒收民權、鳥籠罷免」口號，讓高金素梅遲遲無法發言，藍綠隔空互嗆；而民眾黨團主任陳智菡也在委員會內開直播，痛批「民進黨竟然還杯葛議事，不開會、不討論，霸佔主席台，連外交國防委員會召委都跑來蹭。」

但外交國防委員會召委王定宇隨即回批「自家立委沒有來，幕僚來罵我們是薪水小偷，邏輯不通啦！」綠委林楚茵問，「你老闆呢？她又去越南了嗎？」陳智菡說「委員可以趕快開會，不要浪費大家的時間，你們不需要在這邊霸佔主席台！」王定宇回，「你們才是薪水小偷！不只偷薪水，還偷火龍果，下次要不要偷小玉西瓜？怎麼好意思啊？」

面對內政委員會亂象，民眾黨團總召黃國昌、立委麥玉珍4日上午11時30分臨時召開記者會，麥玉珍表示，自己今天還沒有到八時，就進入內政委員會，並看到民進黨霸佔主席台、干擾議事會議進行，導致好幾個委員會都沒辦法去開會，當立委是要在各個委員會工作，但民進黨不工作卻霸佔主席台，導致外交國防、司法法制委員會也都無法開會。

麥玉珍質疑，「民進黨怕什麼？我們民眾黨都表態態度了，我們早就表態了，主席（柯文哲）跟民眾黨、連我自己都表態了，我們『反對提高罷免門檻』，所以民進黨怕什麼？大家不工作在那邊霸佔內政委員會，讓我們沒辦法去開會，他們才是沒有民主沒有討論，真的是無理取鬧、睜眼說瞎話。」