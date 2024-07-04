害死2幼女時間軸曝光！狠母徘徊碧潭37hrs　2度尋短失敗自首

▲簡女帶著2個女兒跳碧潭輕生，自己則是游上岸。（圖／記者陸運陞攝，下同）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北中和一名簡姓女子(34歲)因與丈夫、公婆發生口角，2日上午負氣帶著10歲、9歲女兒前往新店碧潭渡船頭，以拍照為由讓女兒們下水後，便放手讓她們被沖走，簡女則是在碧潭周圍徘徊37小時期間，2度跳水輕生失敗，最終於3日晚間9時許到派出所自首。

回顧本案時間軸，7/2上午8時許， 簡女帶著2個女兒從中和區住家搭乘計程車前往碧潭風景區，上午10時許，簡女牽著女兒們一起走進水裡，說要幫她們拍照，沒想到卻放開手，導致2女當場遭水沖走，隨後簡女也跳入水中，但後來獨自游上岸，在碧潭風景區閒晃、發呆，未曾離開。

事發同天晚上7時許，白姓丈夫發現妻女3人失去聯繫，前往中和分局南勢所通報母女失蹤協尋；直至7/3下午近4時，簡女2度跳水試圖輕生，最後又自行游上岸，便在附近徘徊到晚間9時許，步行到碧潭派出所稱帶著2名女兒跳水輕生，全案才曝光。

警方循線前往碧潭岸邊並派人下水搜查，不久後便在岸際草叢間發現2具載浮載沉的女童遺體，打撈後確認已明顯死亡。截至今(4日)上午簡女尚未完成筆錄，據悉，警方將以殺人罪嫌移送北檢，2名女童遺體則運往板橋殯儀館，由檢方相驗釐清死因。

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