案發現場曝光！渡口到下水點2分鐘路程　新北狠母放2女兒沖走溺斃

▲新北狠母帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水，案發現場曝光。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市一名簡姓人妻因與丈夫、公婆發生口角，負氣帶2名女兒到新店碧潭渡船頭輕生，她以幫孩子拍照片為由，將女兒騙下水，隨後放手眼睜睜看著女兒被水沖走，自己二度下水又游上岸，接著前往派出所報警。據悉，新店渡渡口距離3人下水點，約2分鐘路程，詳細案發過程仍有待進一步調查釐清。

回顧整起事發經過，簡女2日上午8時許與家人發生口角後，帶著一雙女兒離家，並搭乘計程車前往新店碧潭風景區渡船頭，她用「媽媽幫妳們拍照」為由，牽著2個女兒下水，接著放手看著孩子被水沖走。

簡女隨後跳入水中，不久後又獨自游回岸邊，並在風景區裡閒晃、發呆，直到3日下午4時許，她再度嘗試走入碧潭輕生，但因內心恐懼又再次游上岸，並於晚間自行走到碧潭派出所報案。而丈夫2日晚間便發現不對勁，到派出所通報失蹤協尋，不料，隔日卻迎來噩耗。

簡女向警方供稱，是因為與婆家不睦才會做出此舉，目前仍在警詢中，警方詢後將依照殺人罪嫌將其移送地檢署偵辦。《ETtoday東森新媒體》記者抵達事發地點發現，從新店渡渡口走到簡女與2名女兒的下水點，步行約2分鐘路程。

而案發現場距離觀光景點碧潭吊橋有一大段距離，地處偏僻，根據警方初步調查，事發當時簡女牽著女兒翻過繩網後下水，隨後便發生憾事。

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