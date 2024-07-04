小姊妹落碧潭雙亡！悲劇引爆點曝　狠母怨婆婆：為何對我這麼差？

▲新北狠母帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水，案發現場曝光。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新店區碧潭3日晚間傳出一起溺水案，警方調查，34歲的簡姓女子因與同住的公婆相處不睦，憤而帶著2個女兒離家(9歲、10歲)，並到碧潭邊輕生，導致小姊妹溺斃，而簡女則自行上岸獨活；據了解，簡女一家搬回台灣與公婆同住約一年，但因生活習慣不同，長期頻繁摩擦，2日當天睡醒後遇到婆婆，雙方又發生口角，簡女憤而帶著2個女兒出門，之後就發生憾事。

據了解，簡女丈夫白男長期在大陸湖南經商，因此與簡女結識並結婚成家，生下一對女兒，一家4口在湖南定居10年，期間也曾多次返台探親，並停留數天，當時簡女與公婆相處並未有異狀；2023年7月白男帶著妻女搬回台灣，與公婆同住在中和區，未料同住以後簡女因與公婆生活習慣落差太大，彼此間不斷發生摩擦，日積月累下積怨漸深。

2日當天一早，簡女起床後走出房間遇到了婆婆，一時之間新仇舊恨湧上心頭、心中悲憤難平，因此出言詢問婆婆「為什麼對我這麼差？」而婆婆則是用台語回了一串話，但簡女聽不懂，認為婆婆是在罵她，因此內心更加怨恨，當天上午8點多即帶著2個女兒出門，自此失聯，待丈夫白男再接獲妻女消息時，已是家毀人亡。

據悉2日上午10點多簡女與女兒抵達新店碧潭後，以幫忙拍照為由，牽著2個女兒走下水，隨後放手，眼睜睜看著小姊妹被水沖走，隨後簡女也2度嘗試下水輕生，但均因恐懼而自行游回岸邊，最終在碧潭徘徊30多個小時後，於3日晚間9時許自行前往派出所投案，全案因此曝光。

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▼爺爺奶奶認屍時一度痛哭失聲。（圖／記者黃彥傑攝）