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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平、普丁2個月內二度會面　籲加強兩國協作

▲▼習近平見普丁。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平見普丁。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平當地時間7月3日晚，在哈薩克阿斯塔納出席上海合作組織峰會前會見俄羅斯總統普丁，表示中俄要繼續加強全面戰略協作。這也是兩人2個月內二度會面，凸顯中俄之間緊密的互動。上合組織成員國包括俄羅斯、中國、4個中亞國家、印度、伊朗與巴基斯坦。

據《新華社》報導，習近平指出，今年5月，普丁總統成功對中國進行國事訪問，在中俄建交75周年的重要歷史節點，我們共同為兩國關係下一步發展作出規劃和部署。面對變亂交織的國際形勢，雙方要繼續秉持世代友好的初心，堅守造福人民的恒心，不斷涵養中俄關係的獨特價值，挖掘兩國合作的內生動力，為維護兩國正當權益和國際關係基本準則作出新的努力。

習近平強調，中俄要繼續加強發展戰略對接和國際戰略協作。中方支持俄方履行好金磚國家輪值主席國職責，團結「全球南方」，防止「新冷戰」，反對非法單邊制裁和霸權主義。明天將舉行上海合作組織阿斯塔納峰會。中方期待同俄羅斯和各成員國一道，推動本組織發展行穩致遠，打造更加緊密的上海合作組織命運共同體。中俄雙方要繼續加強全面戰略協作，反對外部干涉，共同維護本地區安寧穩定。

中方引述普丁的話表示，當前，俄中關係處於歷史最高水準，雙方相互尊重、平等互利，俄中關係不結盟、不針對第三方，符合兩國人民的福祉。俄方支持中方維護自身核心利益和正當權益，反對外部勢力干涉中國內政、插手南海問題。中國即將接任上海合作組織輪值主席國，俄方將全力支持中方工作，同其他成員國一道，不斷提升本組織國際影響力，維護地區和平安全，推動國際體系朝著更加公正合理的方向發展。作為今年金磚國家輪值主席國，俄方期待同中方就金磚國家合作加強溝通協作。

報導稱，兩國元首還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。習近平強調，中方始終站在歷史正確一邊，堅持勸和促談，願繼續為推動政治解決烏克蘭危機等地區熱點問題作出積極努力。蔡奇、王毅等參加會見。

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