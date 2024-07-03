哈薩克「最高規格」戰機伴飛禮遇習近平　總統親赴機場接機

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今（3）日中午搭乘專機抵達哈薩克首都阿斯塔納，這也是習近平任內第五次赴哈薩克參訪，此次還將出席即將舉行的上海合作組織阿斯塔納峰會。曾在大陸前後居住長達8年的哈薩克總統托卡耶夫被認為是道地的「中國通」，為表示對大陸的友好，他還親自率領官員到機場接機，對習近平展現出最高規格的禮遇行為。

▲哈薩克派出三架戰機伴飛迎接習近平專機。（圖／翻攝央視）

《人民日報》報導，當地時間7月2日中午，（大陸）國家主席習近平乘專機抵達阿斯塔納，出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫邀請，對哈薩克斯坦進行國事訪問。

▲哈薩克總統托卡耶夫親赴機場迎接大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華社）

對於習近平的到訪，哈薩克派出三架戰機在習近平專機進入領空時護航伴飛，同時，托卡耶夫也率領政府第一副總理斯克利亞爾、副總理兼外長努爾特列烏、總統外事顧問卡濟漢、阿斯塔納市長卡瑟姆別克等高級官員在機場迎接。

▲哈薩克軍機噴出紅黃兩色彩煙歡迎習近平到訪。（圖／翻攝央視）

此外，當習近平車隊抵達總統府時，哈薩克也舉行十分隆重的歡迎儀式。其中，六架哈薩克戰機噴著代表大陸五星旗的紅黃兩色彩煙，從總統府上空凌空飛越衝場，成為歡迎儀式的最高潮。

習近平在抵達時發表書面談話，內容強調中國大陸與哈薩克的堅定情誼，隨後便與托卡耶夫進行會談，並表態支持哈薩克加入金磚國家合作機制。