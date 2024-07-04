《選罷法》民眾黨立委全缺席！　綠委嗆：白委偷薪水還偷火龍果

▲內政委員會朝野攻防選罷法修正案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會今（4日）排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，但因民進黨霸佔主席台，讓會議無法開始，藍綠委也在現場不斷怒喊口號，氣氛火爆。過程中，民眾黨團主任陳智菡一直在一旁直播，被綠委王定宇嗆，「你們家委員呢？是薪水小偷嗎？不只偷薪水，還偷火龍果，下次要不要偷小玉西瓜？」綠委蔡易餘也在一旁喊「保護台灣火龍果！」。

內政委員會召委高金素梅上午9點半左右宣布開會，不過，因為民進黨立委不斷高喊「沒收民權、鳥籠罷免」口號，讓高金素梅遲遲無法發言，藍綠也隔空互嗆，綠委嗆，「詐騙集團，國民黨搶人民罷免權土匪」，國民黨團總召傅崐萁更率領國民黨立委喊「要開會、要民主、要程序」，綠委再嗆「傅崐萁內線交易」，藍委則因一直無法發言，最後一起撤退。

不過在藍綠雙方爭吵下，陳智菡則一直在一旁直播，一開始被綠委林楚茵發現先嗆，「為什麼你們家委員不在，你要一直站在這裡直播啊？」，陳智菡回，「有規定不能直播嗎？」林說，「可以直播啊！但你們的委員沒有來，結果你們的幕僚說我們是薪水小偷」。

王定宇看到也說，「自家立委沒有來，幕僚來罵我們是薪水小偷，邏輯不通啦！」林楚茵問，「你老闆呢？她又去越南了嗎？」陳智菡回，「委員可以趕快開會，不要浪費大家的時間，你們不需要在這邊霸佔主席台！」王定宇回，「你們才是薪水小偷！不只偷薪水，還偷火龍果，下次要不要偷小玉西瓜？怎麼好意思啊？」

陳智菡說，「希望委員可以趕快開會！」，蔡易餘也在旁邊高喊，「保護火龍果！」陳智菡再回，「請不要再造謠了，我們的委員都很認真，請委員快審法案」，林楚茵說，「叫你老闆來上班」，陳智菡說，「希望民進黨可以儘速開會，不要霸佔主席台」。語畢後陳將直播關閉並離場。

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