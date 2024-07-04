曝藍營修法調高40％罷免難度　吳崢點名危險區：藍白到底急什麼？

▲內政委員會審查選罷法修正案，民進黨團佔據主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立院國民黨團提出《選罷法》修正案，希望提高罷免門檻。今（4日）內政委員會排審此案，但民進黨團佔領主席台，會議無法開始。對此，民進黨發言人吳崢貼出「罷免門檻圖表」，他認為，若依「國民黨版本」，罷免難度將提高「至少40％」，罷免形同虛設，藍白到底在急什麼？

吳崢於Threads貼出「罷免門檻圖表」說，直接講結論，立委自肥爽坐四年罷不掉，人民無法監督。國民黨提案提高罷免門檻，原本預計要在今天強行闖關，目前暫時被民進黨立委們擋下。

吳崢認為，若依照「國民黨版本」，罷免難度將提高「至少40％」，未來人民將無法監督立委，罷免形同虛設，藍白要將立法院變成中共人大般的「獨裁議會」。

吳崢指出，選舉和罷免，是人民作主的兩項重要武器。因此，民進黨在2016年推動了選罷法修法，將罷免權利還權於民。國民黨立委上任才五個月，除了不斷擴權，立委可以調查人民、審判人民、處罰人民，現在更想要效法習近平，獨裁鞏固自己的任期。

吳崢再指，藍白的另外一個擴權備案，是未來連署必須要附上「身分證影本」。這其實是一個陷阱題。提高門檻是在投票階段增加難度，但附上身分證影本是要讓罷免在連署階段就失敗。選舉和罷免都是人民的權利，選舉的時候只有投票要帶身分證，而且不用交給別人。但罷免連署，卻要把個資拱手送給陌生人。

最後，吳崢強調，藍白立委懼怕人民監督，沒收人民權利，到底在急什麼？怕什麼？若真的被藍白硬闖通過，「基隆市長謝國樑罷免案」，將會成為台灣史上最後一次罷免投票。

▼吳崢貼出門檻調高前後，罷免藍委票數比較。（圖／翻攝自Threads／54wucheng，點圖放大）