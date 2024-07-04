川普自稱快速終結俄烏戰爭　澤倫斯基：說來聽聽

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普宣稱，他若當選，可在明年1月就職之前終結俄烏戰爭。對此，烏克蘭總統澤倫斯基表示，「如果川普知道如何結束這場戰爭，他今天就應該告訴我們」，且可能已經準備好要與川普會面，聽取相關建議。

國會山報、政治新聞網站Politico報導，川普在總統電視辯論會上宣稱能快速終結俄烏戰爭，雖然並未公開說明相關計畫，但他一再表示若成為美國下一任總統，結束俄烏戰爭將是首要任務之一。

對此，澤倫斯基3日表示，若川普知道如何終結俄羅斯在烏克蘭的戰爭，就不該等到11月美國大選之後才透露細節，「如果烏克蘭的獨立存在風險、如果我們有失去國家地位的風險，我們希望為此做好準備」。

澤倫斯基也說，他想知道美國11月5日大選投票結束後，烏克蘭是否還會得到美國強力支持，或是只能自生自滅，「我要表達的意思是，如果他們有計畫，可能會因為選舉不公開，但我認為我們必須要提前知道」。

川普上周表態無法接受俄羅斯總統普丁開出的終戰條件，也就是要求烏克蘭交出4個莫斯科宣稱主權的地區。不過消息人士透露，川普正考慮達成這項協議，讓北約承諾不再向東擴張，特別是不東擴至烏克蘭與喬治亞，讓普丁針對俄羅斯能夠保留多少烏克蘭土地進行談判。對此，川普競選陣營拒絕置評。