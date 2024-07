女童游泳一半消失「竟是遭鱷魚拖走」　澳洲警消緊急搜索

▲澳洲一名女童遭鱷魚咬走。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

澳洲北領地(Northern Territory)發生恐怖事件,一名12歲女童在河裡游泳時,突然遭到鱷魚攻擊咬走,當地警消立刻展開大範圍搜索,但迄今一無所獲。

9news、ABC等外媒報導,這起事件發生在北領地小鎮帕倫帕(Palumpa),這裡地處偏遠,距離達爾文(Darwin)西南方約7小時車程,當地居民僅約400人。

北領地警察、消防與緊急救援單位3日聲明證實,12歲女童最後一次被目擊,是2日傍晚5時30分在芒果溪(Mango Creek)游泳,「最初通報說孩子被一尾鱷魚攻擊。社區成員及佩皮梅納蒂(Peppimenarti)警方抵達現場,並且開始尋找這個孩子,而她目前仍未被找到。」

