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女童游泳一半消失「竟是遭鱷魚拖走」　澳洲警消緊急搜索

▲▼鱷魚。（示意圖／CFP）

▲澳洲一名女童遭鱷魚咬走。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

澳洲北領地（Northern Territory）發生恐怖事件，一名12歲女童在河裡游泳時，突然遭到鱷魚攻擊咬走，當地警消立刻展開大範圍搜索，但迄今一無所獲。

9news、ABC等外媒報導，這起事件發生在北領地小鎮帕倫帕（Palumpa），這裡地處偏遠，距離達爾文（Darwin）西南方約7小時車程，當地居民僅約400人。

北領地警察、消防與緊急救援單位3日聲明證實，12歲女童最後一次被目擊，是2日傍晚5時30分在芒果溪（Mango Creek）游泳，「最初通報說孩子被一尾鱷魚攻擊。社區成員及佩皮梅納蒂（Peppimenarti）警方抵達現場，並且開始尋找這個孩子，而她目前仍未被找到。」

警官吉布森（Erica Gibson）說，「當地警方仍在現場，我們的心與家屬及社區同在。警官目前正乘船搜索河流大部分區域，我們感謝社區持續的協助。」

根據北領地旅遊網站，這裡是全球最大的野生鱷魚棲息地，數量超過10萬隻，牠們可能長到身長20英尺（約6公尺）、體重1噸，「牠們喜歡吃魚，但幾乎什麼都吃，包括乳牛、水牛、野豬、烏龜、鳥類和螃蟹。」

儘管鱷魚攻擊人類的情況非常罕見，但官員仍警告遠離牠們，「在您停留期間，不要試圖餵食任何野生鱷魚，不要在任何水道或營地游泳，不要在張貼鱷魚危險標誌的任何區域釣魚或行走。避免受傷的最佳方法，就是在野外完全避開鱷魚。」

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