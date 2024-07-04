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蟒蛇被車撞擊！竟「咬住自己」死去　專家曝背後原因

▲▼蟒蛇被車撞擊！竟「咬住自己」死去　專家曝背後原因。（圖／翻攝自臉書／Sunshine Coast Snake Catchers 24/7）

▲蟒蛇遭遇車禍後，張嘴咬住自己，直至死去。（圖／翻攝自臉書／Sunshine Coast Snake Catchers 24/7，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

澳洲一名捕蛇專家1日接到消息，前往處理捕捉一隻沿海地毯蟒（Coastal Carpet Python），不料到場時發現蛇遭汽車撞擊，且以「咬住自己身體」的詭異姿勢死去。對此，他分析，這意味著蟒蛇可能死於壓力、疲憊和內出血，「牠一定非常痛苦」。

陽光海岸捕蛇組織的專家1日在臉書粉專指出，一條沿海地毯蟒遭遇車禍死亡，他們到場時為時已晚，但詭異的是，這條蛇以咬住自己身體的姿態死去，「我從來沒有見過蛇這樣咬自己，這種情況非常罕見。」

專家表示，這種蟒蛇沒有毒，也沒有尖牙，只有約150顆到200顆類似魚鉤的光滑牙齒。而這條不幸的蛇年約7、8歲，被發現時雖已死亡，但仍咬著自己身體，甚至部分牙齒還深入體內。

▲▼蟒蛇被車撞擊！竟「咬住自己」死去　專家曝背後原因。（圖／翻攝自臉書／Sunshine Coast Snake Catchers 24/7）

專家指出，蛇在感到疼痛或害怕時，第一反應就是咬人，或是咬那些導致他們痛苦的東西，例如帶來疼痛的身體部位。儘管蛇相當堅韌，可一旦發生脊椎損傷，大多數情況下都無法獲救，這時就需要由獸醫來安樂死。

根據澳洲《雅虎》報導，一名獸醫表示，由於蛇沒有四肢，所以通常會透過咬疼痛的地方來做出反應，這可能導致牠們的牙齒卡在自己的皮膚中，甚至因此死亡。

獸醫補充說道，被車撞擊對蛇來說是一次痛苦的經驗，即便沒有受到內傷，也會遭受很大的創傷壓力。針對這起案件，專家研判，這條蛇之所以咬著自己，代表牠可能死於壓力，疲憊和內出血。

至於有些毒蛇咬傷自己是否會中毒？其實不會，因為這些毒蛇對自己的毒液免疫，即便傷口會像蜜蜂螫傷一樣腫脹，但幾天後就會消失。

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