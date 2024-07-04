以色列空襲炸死高級指揮官！　黎巴嫩真主黨「狂射百枚砲彈」報復

▲ 納賽爾死於以軍空襲。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）3日指控，以色列對該國南部發動空襲，造成一名高級指揮官喪命，因此對以色列發射大量火箭彈報復。

根據BBC，真主黨指揮官納賽爾（Mohammed Nimah Nasser）是以黎近9個月的跨境衝突中，最新一名被以色列擊斃的高級成員，引發對全面戰爭的憂慮。

真主黨聲稱，已向以軍陣地發射100枚火箭彈及飛彈，「作為暗殺的部分回應」。以軍則表示，部分落在開闊地區的砲彈引發火災，但未傳出人員傷亡。

以軍指出，納賽爾生前擔任真主黨「阿濟茲部隊」（Aziz Unit）指揮官，而該部隊先前從黎巴嫩西南國向以色列發射火箭，且指控他主導「大量恐怖攻擊」。

真主黨另一名指揮官阿卜杜拉（Taleb Sami Abdullah）6月遇襲喪命，促使真主黨一天內向以色列北部發射逾200枚砲彈， 雙方緊張高漲。各界為緩解情勢做出一連串外交努力，聯合國和美國也警告，戰爭恐怕帶來災難性後果，伊朗及其他盟國可能捲入。

自去年10月7日以色列與哈瑪斯在加薩開戰隔天，以黎幾乎每天在邊境交火，據報截至目前造成黎巴嫩逾400人喪生，多數是真主黨武裝份子；以色列則有25人死亡，大部分是以軍士兵，邊境兩側社區還有數萬人流離失所。