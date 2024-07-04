停火協議「接近達成」　只等以色列總理點頭

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列消息人士稱，目前停火和人質釋放協議正處於達成邊緣，哈瑪斯的最新回應將有助於讓談判進入詳細階段，但一切仍需以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）點頭。

根據CNN報導，以色列官員指出，目前停火和人質釋放協議正處於達成邊緣，哈瑪斯的最新回應將有助於讓談判進入詳細階段，但一切都尚未有定論，納坦雅胡必須要先替下一階段開綠燈，可能需要花費數周的時間來協商細節，包含釋放哪些巴勒斯坦囚犯來換取人質，還有人質釋放的順序。

以色列談判代表將在未來幾天內與政治高層會面，以決定是否進入詳細談判階段。

▲▼以色列民眾上街抗議要求政府達成人質釋放協議。（圖／路透）



哈瑪斯發言人奈姆（Basem Naim）表示，他們已經對以色列提的協議做出回應，並轉交給卡達和埃及調解人，且再次重申完全停火的要求，「我們提出了一些要求，旨在確保達成完全停火和以色列軍隊撤出。」

以色列情報局「摩薩德」（Mossad）3日證實，卡達與埃及的調解人已將哈瑪斯的回應交給以色列，但未說明具體細節，「以色列正在評估這些意見，將會向調解人傳達後續回應。」

在談判接近達成之際，以色列人質和失蹤家屬論壇（Hostages and Missing Families Forum）在一份聲明中警告，若政府未達成人質釋放協議，數百萬以色列人將走上街頭，「以色列人民一次次地在民意調查中表示，支持全面達成所有人質的釋放協議，我們不會允許政府再次破壞協議，要嘛完全釋放人質，要嘛所有以色列公民都將走上街頭。」