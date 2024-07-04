綠杯葛「調高罷免門檻」　公督盟籲藍委懸崖勒馬

▲民團關切《選罷法》修法議題，反對調高罷免門檻。（圖／翻攝自公民監督國會聯盟直播）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會今（4日）排審攸關調高罷免門檻的《公職人員選舉罷免法》修法，引發朝野立委激烈攻防，公民監督國會聯盟也前往立法院舉辦記者會，呼籲提案的國民黨立委許宇甄懸崖勒馬，撤回提案，當務之急應和公民社會積極溝通，而非剝奪人民罷免權利，亦勿逃避人民監督。

公督盟指出，罷免權為《憲法》所保障的人民參政權之一，過去高門檻的鳥籠罷免法，在公民團體不斷倡議之下，在2016年終於成功推動降低罷免門檻，並且刪除「罷免不得宣傳」的規定，落實還權於民的精神，然而，立法院內政委員會排審許宇甄提案，新增兩道罷免門檻和限制，試圖墊高罷免難度。

公督盟指出，在民主代議政治下，人民當家作主，透過選舉制度，賦予民選代表行使國家權力，來為民眾服務、發聲；同時人民也可以透過罷免制度，在任期屆滿前，沒收不適任民選代表的職位，由此可知，罷免制度是我國公民重要的問責手段。

公督盟續指，不過，國民黨團本周在立院內政委員會除了企圖以原住民權益問題，掩護毫不相干的沒收罷免權法案之外，且在欠缺社會溝通的情況下，急於在本會期延會之前，讓相關法案付委審查，對此，公督盟呼籲國民黨團身為人民公僕，有責任向民眾清楚說明。

公督盟並提出3問：為什麼恣意提高罷免門檻，逃避人民監督？為什麼在欠缺社會溝通的情況下，急於排審付委？為什麼要事後修改遊戲規則，破壞政治契約？ 選民投票時，已知該屆立委任期及後續罷免的程序規定，因此投票時已與立委締結「民主政治契約」，若當選後去調高罷免門檻並適用該屆立委，恐怕涉嫌破壞民主規則。

公督盟提醒，大法官釋字499號解釋案即說明，民意代表對於自身利益相關的議案，應有所迴避，公督盟認為若要修改選罷法，也應該是將門檻下修，才沒有自肥問題。

公督盟呼籲，政治人物面對罷免，首先應檢討自身問題，積極與選民溝通，而不是躲在背後偷偷修法，變相墊高罷免難度，若國民黨團執意自利修改《選罷法》，將會自然負起應有的政治代價，也提醒民眾黨團應落實承諾，不要助紂為虐。