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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盯梢案調查中　文化部：截至今年6月共10名陸媒記者駐台

▲▼外交及國防委員會。（圖／記者皮心瑀攝）

▲外交及國防委員會。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院外交及國防委員會4日針對「近期中共對台滲透作為樣態與因應」邀請相關部會官員報告。針對近期引發關注的陸媒盯梢案，文化部政務次長王時思報告，截至113年6月底計有7家、10名記者駐台，駐台記者如有違反規定，文化部得廢止其記者證，並由移民署 廢止入出境許可證，並移送有關機關依法處理，調查作業進行中，期望兩岸交流能秉互相尊重、和平對等的原則進行。

根據文化部報告，駐台的陸媒包括新華社2名、中央廣播電視總台(央視)3名，以及人民日報社、中央人民廣播電臺、中國新聞社、廈門衛視、 湖南衛視各1名。

王時思說明，陸媒申請駐點程序一為先經陸委會專案評估後，由邀請單位向移民署提出申請；二為移民署依陸委會評估及文化部回復意見，提送「聯審會」審議；三為申請案經「聯審會」決議通過後，由移民署核發入境許可，再由文化部製發「 記者證 」。；四為記者證效期每次核給3個月，可申請展延1次。至於近日媒體報導前新華社駐台記者疑似違規事件，該名記者係任滿離境。

王時思強調，該案後續查證如確有違反相關規定，將依法處理。未來文化部亦將責成相關單位落實《大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法》及《大 陸地區新聞人員進入臺灣地區採訪注意 事項》等法規，確保大陸媒體記者遵守規定。

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