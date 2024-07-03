桃園私幼「冷氣壞掉1周不修」　孩爆嚴重熱疹！家長們不忍了

▲孩子身上起嚴重熱疹。（圖／翻攝自臉書／黃瓊慧 桃園觀察日記）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園市議員黃瓊慧今（3）日接獲多位家長陳情，淚指八德興仁夜市附近的私立幼兒園，冷氣疑似壞掉不報修，害得孩子們身上多處起熱疹，甚至抓破流血，讓他們超心疼。

黃瓊慧稍早在臉書提到，接獲好幾位媽媽陳情，位於桃園八德興仁夜市附近的私立幼兒園，冷氣疑似故障，但園方忽視沒報修，導致孩子在幼兒園熱到起嚴重熱疹，甚至抓到破皮流血。

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她接著指出，教室內悶熱的狀況已持續一整個禮拜，室內28度，冷氣調到16度仍未降溫，其他樓層最高還出現35度，「反應給學校園長，園長一直跳針要爸爸媽媽中午到學校實際體驗溫度，結果媽媽們到學校體驗表示真的很熱，看到幼兒滿頭大汗在吃中飯覺得心疼不已，要求園方改善，結果園長說是孩子有過敏體質，叫家長帶孩子轉學，根本沒有誠意要改善。」

▲室內最高溫到35度。（圖／翻攝自臉書／黃瓊慧 桃園觀察日記）

家長還透露，老師私下也跟他們抱怨，教室真的很熱，有好幾位老師也熱到中暑，「我們致電給教育局，請教育局針對教室內空調溫度訂定規範，不要讓園方自由心證，冷氣有問題就要維修或汰換！目前園方僅放水冷扇及電扇來協助降溫做緊急應變！冷氣壞掉，應趕緊汰換或維修才對，怎麼會叫家長來人體試驗？」

家長也心疼直呼，「明明孩子之前都沒有長過疹子，居然去幼兒園就長疹子，家長支付私立學校的學費，卻沒有得到應有的教育設備及環境，孩子健康就學居然是一種奢求？」