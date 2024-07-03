新北老公寓加裝電梯正夯　協助長輩迎向無礙新生活

▲新北老公寓加裝電梯正夯，板橋增設電梯案完工。（圖／新北市都更處提供）

記者郭世賢／新北報導

擔心年紀大了膝蓋不能爬樓梯嗎？老舊公寓只要結構安全也可透過增設電梯改善建築物機能，新北市政府提供增設電梯經費補助，今年至目前為止已有3案電梯完工、2案施工中，市府透過快速補助、簡化行政程序協助5層樓以下老舊公寓增設電梯，讓高齡長者迎向無礙新生活。

新北市都更處表示，今年完工3案電梯補助案分別位於樹林區、板橋區及新莊區，申請人大多因年齡漸長，回家爬樓梯變成一件困難的事，在得知市府提供增設電梯補助，便積極整合鄰居申請，終於在今年完工，讓回家的路變得輕鬆。

位在板橋區的張先生，居住現址40多年，得知鄰居向市府申請整建維護輔導諮詢，市府派專業輔導團隊來現場勘查說明，張先生覺得自己年齡漸長也有搭乘電梯的需求，且市府又有增設電梯補助降低負擔，即於2023年初積極尋商及整合鄰居，完成申請增設電梯相關建築執照、申請補助及施工程序，順利完工並取得最高320萬元補助資格。張先生表示，非常感謝市府「增設電梯快速補助」，免審議、定額補助，大幅減輕住戶們負擔。

都更處長林炳勲表示，市府大力推動老舊建築物整建維護，提供增設電梯、立面修繕及耐震補強經費補助，並提供「增設電梯快速補助」，只要取得增設電梯相關建築許可，且取得100%建物所有權人同意或經區權會決議，即可向市府申請增設電梯補助，每案獎補助金最高340萬元，減輕民眾負擔，另市府提供整建維護輔導團隊免費諮詢與召開法令說明會服務，如有需求可洽市府都市更新處詢問，洽詢電話：02-2950-6206，相關資訊可上「新北市都市更新處」官網了解。