鶯歌鳳鳴公托中心今啟用　侯友宜：持續完善育兒環境

▲侯友宜與孩子們一同創作，體驗托育環境。（圖／新北市社會局提供，下圖）



記者郭世賢／新北報導

為打造友善育兒環境，新北市政府積極推動公共托育中心，「鶯歌鳳鳴公共托育中心」今（3日）開幕啟用，市長侯友宜表示，這不僅是鶯歌區第2家公托，更是新北市第123家公共托育中心，期盼鳳鳴公托的成立，讓鶯歌地區的育兒環境更完善，讓新北市的孩子們在托育人員的照顧下開心長大。

侯友宜表示，市府運用公益回饋空間，並多元活化使用學校餘裕空間設置公托，至今已成立123家，公托量能為全國最多，加上243處私托中心，新北市目前共已設置366處托嬰中心，可提供收托名額逾15,800人，0-2歲嬰幼兒家外可收托率達43%，遠高於全國平均，未來市府團隊會持續努力，打造友善育兒城市。

▲侯友宜期盼鳳鳴公托的成立讓鶯歌地區的育兒環境更完善。

今日開幕儀式結束後，侯友宜也參觀公共托育中心環境，為孩子們說故事、與他們一同創作，體驗托育環境。侯友宜期盼鳳鳴公托的成立，讓鶯歌的孩子開心長大、讓家長安心生養。

社會局表示，本次啟用的鶯歌鳳鳴公共托育中心收托40名0-2歲嬰幼兒，自今年7月3日下午2時30分至7月23日下午5時開放網路報名：https://lovebaby.sw.ntpc.gov.tw/#/index，屆時如登記人數超過各中心收托名額，將於7月26日上午10時辦理抽籤，並於同日下午2時公告。

▲侯友宜參觀公托環境為孩子們說故事。

▲新北市第123家公托中心「鶯歌鳳鳴公共托育中心」3日開幕啟用。