終於搶通！蘇花和仁至崇德6處土石流清除　最新行車攻略曝

▲南澳工務段進駐人力機具積極搶修，3日下午14時終於搶通開放通行。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

蘇花公路和仁至崇德路段1日夜間強降雨，2日午後熱對流豪雨特報，發生6處土石泥流道路阻斷，公路局東區養護工程分局南澳工務段進駐人力機具積極搶修，3日下午2時終於搶通開放通行。

公路局表示，依氣象局預告氣象情資花蓮山區今日午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，0403地震後該路段上邊坡極不穩定，土石鬆動敏感，及已發生災點路面復建工程管制需要，放行時間如下：

（一）7月3日：1400放行1次（管制站前車輛全數放行）、1700~1900放行1次，19時以後至隔（4）日上午0600夜間預警性封路

（二）7月4日~7月10日：0600~0800、1200~1300、1700~1900各放行1次，7月10日19時以後管制時間另行公告。

公路局籲請用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。