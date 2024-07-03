防列車撞土石流「台鐵提4大改善」　成立專案評估改線

▲台鐵董事長杜微提出4大改善措施。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵EMU3000型新自強號6月21日在花蓮路段撞上土石流出軌，監視器雖已拍攝到畫面，不過監控人員卻疏漏沒注意到，台鐵提出4大改善措施，包括野溪疏濬、事故地點增設土石流溢流告警系統、宜花東沿線設阻隔措施和告警、30座高風險橋梁和225處優先關注邊坡擬定全路路線防護計畫。

台鐵針對新自強號6月21日撞上土石流出軌事件調查結果出爐，台鐵董事長杜微表示，經歷該事件後進行檢討，台鐵絕不能再發生，因此擬定4大改善措施，首先為野溪疏濬和整治，土石流挾帶溪水沖刷下來，台鐵已跟相關單位辦理會勘，6月24日進場進行野溪疏濬整治，預計7月31日完成。

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第二項改善措施包括台鐵已經在事故地點增設兩個螢幕，6月26日已經完成，7月1日起加派2人人力，並採24小時監看，輔助攝影機設定調整為常時顯示。

另外在大清水溪鐵路橋也將設置土石流溢流告警系統，若有告警會自動傳送警示到值班室，7月22日完成設置；宜花東30座具土石流潛勢風險橋梁，包含大清水溪橋2座，將優先設置CCTV監視和水位計，若無法透過工程改善將規劃設置土石流溢流告警系統。

▲台鐵EMU3000型新自強號6月21日在花蓮路段撞上土石流出軌。（資料照／記者柯政誟翻攝）



杜微指出，第三則要增設宜花東地區鐵路沿線阻隔設施和告警系統，花蓮地震後已規劃北迴線8處設置，114年4月底前完成告警系統。另外C+優先關注邊坡225處也將分組現勘並提出整體改善報告，預計今年底前完成。

第四，台鐵則將擬定全路路線防護計畫，杜微指出，宜花東30座具土石流潛勢風險橋梁和225處C+優先關注邊坡，預計114年6月底前擬定全路路線防護計畫，並依中長程計畫編列預算。

杜微表示，短期改善措施包括土石流溢流告警系統，經費大概五百萬，將運用台鐵一般經費緊急採購，後續大量工程，台鐵已經有跟交通部報告，交通部會給充分給台鐵公司支援。

此外，因台鐵和仁到崇德路段頻繁發生土石流，有專家建議改線，杜微則表示，改線經費龐大，路線也很長，改線需要經過整體評估，台鐵公司會成立專案，專門研究北迴線風險，研究是否需要改線。