竹市針對3處「易肇事」路口　增設科技執法8／1上路

▲竹市中正竹光路口。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹市政府持續推動「人本交通、停讓文化」的行人友善政策，強化及落實用路駕駛停讓行人、尊重行人路權觀念。新竹市警察局依據交通部道安資訊平台分析，將於東大路與北大路口、東大路與武陵路口、中正路與竹光路口，3處竹市「易肇事」高風險路口，新建置多功能科技執法設備，除針對闖紅燈、違規轉彎等違規行為加強取締外，更增加「未停讓行人」的偵測取締功能，宣導期自即日起至7月31日止，並於「113年8月1日」起開始執法，提醒車輛駕駛務必注意行人用路安全。

市長高虹安表示，依據交通部道安資訊平台分析，東大路與北大路口、東大路與武陵路口、中正路與竹光路口，為竹市當前「易肇事」高風險路口，亦為竹市去年度向內政部（警政署）爭取中央專案補助的科技執法計畫重點路口。統計前述路口近3年交通事故，東大路與北大路口發生70件（27人受傷）、東大路與武陵路口發生48件（24人受傷）、中正路與竹光路口發生37件（21人受傷）。經肇因分析指出，均以闖紅燈、違規轉彎等違規行為為主。故市府新建置「闖紅燈」、「違規轉彎」等行為偵測的路口多功能科技執法設備，更因應持續推動「人本交通、停讓文化」行人友善政策，並強化及落實用路駕駛停讓行人、尊重行人路權的觀念，亦同步啟用「未停讓行人」的偵測取締功能，以積極的執法作為，提醒竹市車輛駕駛務必注意行人用路安全。

竹市警察局交通警察隊表示，今年度已完成新建置（含功能擴充）8處科技執法路口，年底前將再增設5處，竹市科技執法點位將達到28處；以上科技執法路口均依據各點位的目標事故違規行為，規劃所需啟用的偵測取締項目，期望藉由持續擴大建置科技執法設備的範圍，以科技代替人力，用更精確、有效的交通秩序管理方式，提升竹市整體道路交通安全。也提醒用路人，應時刻遵守交通規則，不傷荷包，更能一起維護大眾用路秩序與安全。

▲竹市東大武陵路口（圖／新竹市政府提供）