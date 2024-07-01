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7／1新制上路！竹山大明路與枋坪巷科技執法啟動　緊盯車不讓人

▲竹山鎮大明路與枋坪巷自7月1日起科技執法上路。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲竹山鎮大明路與枋坪巷自7月1日起科技執法上路。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓用路人有更安全的用路環境，竹山警分局所轄竹山鎮大明路與枋坪巷口增設違規偵測執法設備，經2個月「暖身期」，於今天7月1日起啟用，將針對易肇事及交通違規多的路口，取締超速、闖紅燈、未依號誌指示左轉、不停讓行人等違規。

竹山分局指出，所轄集山路三段與大智路口交通違規科技執法已自111年9月啟用，迄今舉發多起交通違規，並藉由干涉取締手段，有效降低民眾僥倖交通違規心態，營造更安全的用路環境。

▲竹山鎮大明路與枋坪巷自7月1日起科技執法上路。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局表示，大明路與枋坪巷口路段設置科技執法設備，在啟用前2個月已於路口設置宣導牌面，宣導教育用路人於該路口應遵守限速、兩段式左轉及禮讓行人，並於今天起正式啟用執法；由於該路段也作為竹山高中聯外主要道路，行人及車輛眾多，考量鄰近學區、市區等人流密集處，將加強取締不停讓行人：車輛除要讓斑馬線上行人優先穿越，且車輛前端應距行人3公尺以上。

分局強調，將藉由交通3E政策，從交通工程（Engineering）、教育宣導（Education）及交通執法（Enforcement）等面向，強化各項防制作為，並利用大數據持續滾動修正，達到最佳事故防制效果，並呼籲駕駛車輛上路務必遵守相關路權規定及交通規則，守護用路安全。

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