25歲警生前救助迷路老人「送暖畫面曝光」　跑步猝死同仁不捨

記者蔡佩旻、鄧木卿／雲林報導

保四總隊一名25歲李姓員警，去年10月調派支援台西警分局橋頭派出所，休假2日返回台中住家，昨（2）日中午前往台中沙鹿區某小學跑步時，突然身體不適倒地，送醫不治。台西警分局同仁得知消息後都深感不捨，並表示，李員任職期間盡忠職守外，更是熱心公益，上個月協尋86歲老翁順利救人，如今意外猝死，讓大家都覺得非常難過。

▲支援雲林台西警分局橋頭派出所25歲李姓員警(右)，上個月協尋86歲老翁順利救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局今（3）日表示，沿海鄉鎮獨居老人多，李員服務期間對於當地長輩需求都熱誠回應，工作表現良好，體能成績也都合格。李員昨今兩天都排休假，想不到傳回噩耗，令人感到錯愕惋惜，目前已派員前往慰問並協助家屬處理後事。

橋頭派出所同仁指出，李員5月時處理一件長輩走失案，86歲老翁從嘉義中埔鄉騎車工作，一時迷路遠騎60公里路途。李員獲報後便展開調查，花8個多小時才找到老翁，也趕緊送上熱食，讓一整天未進食的老翁充飢，更會對長輩不時地關心，讓人心暖，想不到現在天人永隔，相當難過。

李員為家中長子，尚未結婚，胞弟任職彰化縣和美分局，是警界兄弟檔，保四總隊表示，據家人透露，李員以往休徦回老家，都沒有跑步習慣，昨天中午出門前，有說要去操場跑步，當時就覺得不太理解，不料，就接到警方電話，隊部將會全力協助家屬進行後續事宜，至於李員死因，有待檢方解剖釐清。