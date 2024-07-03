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101砸店爆乳女是「泰國跨性別者」！　曾預告：要去台灣幹大事

▲▼泰籍爆乳姊。（圖／陳小姐授權引用）

▲ 一名身穿爆乳粉色洋裝的長髮女大鬧小CK專櫃。（圖／陳小姐授權引用）

記者陳宛貞／綜合報導

台北101大樓小CK專櫃上月底遭一名穿著爆乳洋裝的長髮女砸店，2日傳出他其實是一名泰籍男性，也鬧上泰國媒體版面。據報有大學同學出面受訪，證實他是泰籍跨性別者，且來台前就曾在網路上預告「要去台灣幹大事」。

一個泰國臉書粉專2日發文說明，這名「爆乳女」的國籍令外界困惑，但很多泰國網友看過影片後都確信他是泰國人，他的身分也已被證實是綽號Aki的29歲跨性別者。

當地媒體Workpoint訪問聲稱是Aki同窗的Gigi，稱他們就讀同一所私立大學，當時Aki是個優秀的學生，以優異成績畢業，沒想到約1年前性格大變，「就像瘋了一樣」，且Aki來台前曾在臉書發文寫道，這次會在台灣待很長一段時間，更預告「要在台灣搞大事」，卻沒想到他會去101砸店。

《泰國日報》（Thairath）曝光Aki鬧事後的一段音檔，可聽見他用低沉嗓音以泰文說道，「我在台灣，好像有人說我要進監獄，但我不能坐牢」， 聲稱自己在101當時是聽到「有人叫我來玩遊戲」。而他的臉書頁面還可看見他轉發自己登上台灣各大媒體的新聞，似乎對此頗為驕傲。

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