五角大廈：美國將宣布23億美元軍援烏克蘭

▲圖為美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

中央社華盛頓2日綜合外電報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天在五角大廈與烏克蘭國防部長會面時表示，美國很快就會宣布對烏克蘭提供超過23億美元的新安全援助。

路透社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭兩年多後，奧斯汀對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的願望表示同意。談到下週在華盛頓舉行北約峰會時，他說：「我們將採取措施，為烏克蘭加入北約建立橋樑。」

他並未詳細說明。

幾個月來，烏克蘭官員一直敦促盟友提供更多防空系統，以防禦俄羅斯軍隊頻繁的飛彈和無人機攻擊。

奧斯汀表示，對烏克蘭最新軍援案將包括反戰車和防空攔截等武器，並將允許加速取得「國家先進防空系統」（NASAMS）和愛國者（Patriot）飛彈防禦系統。

奧斯汀與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）會面之前表示：「我感到自豪的是，美國很快就會宣布向烏克蘭提供超過23億美元的新安全援助。」

「根據總統撥款權（presidential drawdown authority），這項軍援案將從美國庫存中提供更多防空攔截、反戰車武器和其他關鍵彈藥。」

自2022年以來，美國已向烏克蘭提供價值超過500億美元的軍事援助，但如果川普贏得11月5日總統選舉，美國未來對基輔軍援令人擔憂。