▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日遭中國海警船強行登檢，更將此艘漁船及船員6人，押往圍頭沿海。對此，前中廣董事長趙少康今（3日）表示，兩岸敵意升高，越界捕魚已經沒有「睜一隻眼閉一隻眼」空間，總統賴清德一昧挑釁中國，恐怕「澎湖漁船」只是冰山一角，未來烽火連天，還有得受。

趙少康於臉書表示，海巡署證實，「大進滿88號」是在大陸領海被扣押，的確是「越界捕魚」，在大陸早就公告的「伏魚期」，也就是休漁期，到人家海域捕魚，目標明顯。更不用說，賴清德上任，不斷提到「兩岸互不隸屬」，升高兩岸敵意，越界捕魚已經沒有「睜一隻眼閉一隻眼」的空間，漁民要更加小心。

趙少康指出，大陸公告的休漁期從5月到8月，根據海巡署的說法，對岸不只針對台灣漁船強力執法，這段期間已經驅離外國漁船183艘次、登檢14艘次，查扣1船10人。

趙少康認為，「大進滿88號」就是進入大陸「領海」捕魚，而不只是經濟海域。兩岸情勢緊張下，中央關係不好，當然會風行草偃，影響基層官員執法態度。大陸海警嚴格執法，除了要讓「賴清德政府難看」，今年2月金門漁船翻覆，造成2名漁民死亡，遺體跟船都還被扣在金門，讓這次風波更難處理。

趙少康強調，既然事情已經發生了，請對岸針對「大進滿88號」越界捕魚，就事論事、一碼歸一碼，該罰款就罰款，盡快讓人船回到台灣，不要讓局勢升高，給民進黨政治操作的空間，更傷害兩岸關係。

最後，趙少康批評，賴清德一昧挑釁中國，置台灣人民安危與權益於不顧，這次漁船被扣恐怕只是冰山一角，未來烽火連天，還有得受。

▼前中廣董事長趙少康示警兩岸情勢緊張。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）