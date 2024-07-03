郭正亮揭澎湖漁船越界下場　「依規判刑付錢贖船」

▲前立委郭正亮（圖／記者李鍾泉攝）

記者郭運興／台北報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日遭中國海警強行登檢，更將漁船及船員6人，押往圍頭沿海。對此，前立委郭正亮今（3日）表示，最近是中國「休漁期」，但台灣不只「大進滿88號」越界，而是有四、五十艘漁船捕魚「闖太近」，估計是中國漁民看不下去舉報。他直言，這就是明顯違規，後續可能需要付錢贖回被扣船隻，但船員有沒有違法，按照程序走，例如日本處理方式，越界可能依法判刑，甚至還要在對方國家服刑。

郭正亮於節目《觀點─明亮看世界》表示，4月到8月這段時間，是中國宣布的「休漁期」，但2日台灣不只「大進滿88號」越界，而是有四、五十艘漁船捕魚「闖太近」。

郭正亮認為，估計是中國漁民認為「休漁期」都不能捕魚，但台灣四、五十艘漁船卻依舊「越界捕魚」，讓他們看不下去舉報。海警因此出動，抓了開在最前面，且看起來船型較大的「大進滿88」。

郭正亮說，這就是明顯違規，海巡署新聞稿自己也已經承認。談到執法，他認為，中國海警可以驅離，扣船更是進一步的作法，但都是要依照「作業準則」的，後續台灣可能需要付錢贖回被扣的「大進滿88號」，違法違規只能照規則辦事。

接著，郭正亮提及，有傳聞6月27日台灣海巡金馬澎分署，在金門莒光島附近，登船檢查大陸漁船，當然理由也是對方違反規定，越界在台灣禁限制水域，所以台灣近期的執法動作，中國應該也是知道的。

針對事件是否政治化？郭正亮直言，不會有這個問題，因為報導皆承認漁船越界，而前海基會董事長洪奇昌也說，希望大陸按照「作業準則」，兩岸不要把衝突升高。

最後，郭正亮強調，「大進滿88號」只能按照既有規定，通常船東必須繳交罰款贖船，就連日本也是這樣。而船員有沒有違法，按照程序走，例如日本的處理方式，越界可能依法判刑，甚至還要服刑。

▲澎湖籍漁船大進滿88號闖大陸領海捕魚、遭中國海警船人船扣押。（圖／記者張君豪翻攝）