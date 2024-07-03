　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮揭澎湖漁船越界下場　「依規判刑付錢贖船」

立法院第九屆第2會期司法及法治委員會會議,郭正亮（圖／記者李鍾泉攝）

▲前立委郭正亮（圖／記者李鍾泉攝）

記者郭運興／台北報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日遭中國海警強行登檢，更將漁船及船員6人，押往圍頭沿海。對此，前立委郭正亮今（3日）表示，最近是中國「休漁期」，但台灣不只「大進滿88號」越界，而是有四、五十艘漁船捕魚「闖太近」，估計是中國漁民看不下去舉報。他直言，這就是明顯違規，後續可能需要付錢贖回被扣船隻，但船員有沒有違法，按照程序走，例如日本處理方式，越界可能依法判刑，甚至還要在對方國家服刑。

郭正亮於節目《觀點─明亮看世界》表示，4月到8月這段時間，是中國宣布的「休漁期」，但2日台灣不只「大進滿88號」越界，而是有四、五十艘漁船捕魚「闖太近」。

郭正亮認為，估計是中國漁民認為「休漁期」都不能捕魚，但台灣四、五十艘漁船卻依舊「越界捕魚」，讓他們看不下去舉報。海警因此出動，抓了開在最前面，且看起來船型較大的「大進滿88」。

郭正亮說，這就是明顯違規，海巡署新聞稿自己也已經承認。談到執法，他認為，中國海警可以驅離，扣船更是進一步的作法，但都是要依照「作業準則」的，後續台灣可能需要付錢贖回被扣的「大進滿88號」，違法違規只能照規則辦事。

接著，郭正亮提及，有傳聞6月27日台灣海巡金馬澎分署，在金門莒光島附近，登船檢查大陸漁船，當然理由也是對方違反規定，越界在台灣禁限制水域，所以台灣近期的執法動作，中國應該也是知道的。

針對事件是否政治化？郭正亮直言，不會有這個問題，因為報導皆承認漁船越界，而前海基會董事長洪奇昌也說，希望大陸按照「作業準則」，兩岸不要把衝突升高。

最後，郭正亮強調，「大進滿88號」只能按照既有規定，通常船東必須繳交罰款贖船，就連日本也是這樣。而船員有沒有違法，按照程序走，例如日本的處理方式，越界可能依法判刑，甚至還要服刑。

▲澎湖籍漁船大進滿88號闖大陸領海捕魚、遭中國海警船人船扣押。（圖／記者張君豪翻攝）

▲澎湖籍漁船大進滿88號闖大陸領海捕魚、遭中國海警船人船扣押。（圖／記者張君豪翻攝）

ET快訊
快訊／民進黨發言人+1　美女主播入列
快訊／台漁船遭扣押　中國海警局首發聲！
獨／24年頭一遭！台海巡艇闖大陸領海執法　署本部最後命令曝光
快訊／高溫蒸氣外洩！　高雄化學工廠4人送醫
國一妹「捷運翻牆逃票」狂炫耀！黑歷史被挖　網友炸鍋
隆乳變切奶！臥床禁打119「3人慘淪胸疤女」　黑底劣醫美慘了
快訊／江坤俊和妻子發表共同聲明！　正宮16字談現況
快訊／畫面曝光！台中騎士遭砂石車輾斃　小孩目擊驚嚇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

供電不穩找移工？　楊瓊瓔：理由每天更新問題始終無解

快訊／民進黨發言人＋1　美女主播韓瑩入列

批澎湖漁船被扣是冰山一角　趙少康：賴清德挑釁帶來烽火連天

澎湖漁民遭陸警強押　朱立倫批賴清德造成惡性循環「全民受害」

台漁船遭陸海警帶走　漁業署曝國際慣例：通常繳完罰款就會放回

大車收罰單申訴竟不採認行車記錄器　蔡易餘：交通部應建合理程序

郭正亮揭澎湖漁船越界下場　「依規判刑付錢贖船」

澎湖漁船被扣押！　柯文哲要陸講清楚：隨便一個國家扣押另個國家

每30分鐘發車！「內科南軟」雙園巴士今通車　可先用APP預約座位

「核廢能處理、核安能確保」　鄭麗君：才能討論能源選擇

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

首爾市中心重大車禍！　68歲翁逆向駕駛撞人群

司機意外載到20年未見老友！　認出對方超激動「互動大轉變」

供電不穩找移工？　楊瓊瓔：理由每天更新問題始終無解

快訊／民進黨發言人＋1　美女主播韓瑩入列

批澎湖漁船被扣是冰山一角　趙少康：賴清德挑釁帶來烽火連天

澎湖漁民遭陸警強押　朱立倫批賴清德造成惡性循環「全民受害」

台漁船遭陸海警帶走　漁業署曝國際慣例：通常繳完罰款就會放回

大車收罰單申訴竟不採認行車記錄器　蔡易餘：交通部應建合理程序

郭正亮揭澎湖漁船越界下場　「依規判刑付錢贖船」

澎湖漁船被扣押！　柯文哲要陸講清楚：隨便一個國家扣押另個國家

每30分鐘發車！「內科南軟」雙園巴士今通車　可先用APP預約座位

「核廢能處理、核安能確保」　鄭麗君：才能討論能源選擇

林義傑跑戈壁馬拉松遇蛇 全員達陣落下男兒淚

環境部撤「15種樹易製造臭氧」公文　學者：種樹應考量環境特性

供電不穩找移工？　楊瓊瓔：理由每天更新問題始終無解

夏天手腳長小水泡很可能是汗皰疹！5招改善法清潔、乾燥做到位

謎片是真的！日本21歲女霸凌殺死高中妹遭逮　和辦案刑警爆不倫

陸17歲羽球小將「張志傑」生前急救是否合規　世界羽聯將徹查

快訊／民進黨發言人＋1　美女主播韓瑩入列

11節目違法NCC開鍘　台灣藝術電視台2過失遭罰120萬

奧萬大森林療癒團7／11、12開團　7／8-12聯外道路施工限團客

批澎湖漁船被扣是冰山一角　趙少康：賴清德挑釁帶來烽火連天

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

政治熱門新聞

海巡署3打7被迫讓步　我國漁船遭押走

漁船遭扣走航跡曝光　陸海警：勿干擾　

非法加熱菸走私頻傳　立委批衛福部卡關放任一年200億菸捐菸稅不收

快訊／台海緊張！22共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻44浬

澎湖漁船遭陸海警登檢　知情人曝2原因

快訊／「鏡電視調查小組」成立！吳宗憲任召集人　NCC須配合調查

不甩陳雪生聯席調查鏡電視！　鍾佳濱率隊離場

中國海警強行登檢澎湖漁船　將人船押往中國

歐盟認定「核能＝綠能」？　一次看懂超嚴格要件

護理師離職率創10年新高！　藍委籲加速白班津貼

林佳龍出手！外交部祭新規阻採購爭議

澎湖漁船遭陸海警強行扣押　國安人士示警風險

澎湖漁船有沒有越界？　他拿數字曝：侵陸方海域為客觀事實

網傳藍白財劃法可挖中央8552億？　事實查核中心打臉：假訊息

更多熱門

相關新聞

柯要陸講清楚：隨便一個國家扣押另個國家

柯要陸講清楚：隨便一個國家扣押另個國家

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間在金門外海作業時，遭2艘中國大陸海警船靠近拍照後強行登檢，船主緊急求救，海巡署也立刻調派3艘船艇前往救援，但仍遭陸海警強行帶回福建圍頭港。對此，民眾黨主席柯文哲表示，中國如果作為一個負責任的大國，有事情要出來講清楚，「隨便一個國家扣留另外一個國家，你總要出來說明啊！」

澎湖漁船疑涉違反陸伏季休漁規定 陸委會：透過管道化解不必要揣測

澎湖漁船疑涉違反陸伏季休漁規定 陸委會：透過管道化解不必要揣測

台船21年來越界遭陸登檢17次扣11船

台船21年來越界遭陸登檢17次扣11船

「大進滿」5人1船遭陸扣押　海巡證實越界捕魚

「大進滿」5人1船遭陸扣押　海巡證實越界捕魚

澎湖漁船有沒有越界？　他拿數字曝：侵陸方海域為客觀事實

澎湖漁船有沒有越界？　他拿數字曝：侵陸方海域為客觀事實

關鍵字：

大進滿88郭正亮澎湖漁船海警海巡署洪奇昌

讀者迴響

熱門新聞

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！同框照片曝

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

女嗆「不用禮讓孕婦嗎」學生1句回擊！車廂超安靜

女大生提議性服務換安全帽！他完事挨告

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

網紅「42萬娶超兇寮國妹」　小14歲妻點頭：想吹冷氣

即／苗栗男為拿手機落海死亡　妻小悲痛認屍

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

名醫江坤俊太太終於吐16字談現況

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面