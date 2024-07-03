巴奈金曲獎留言被刪減　郭昱晴：應對承辦單位責任追溯

▲民進黨立委郭昱晴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

本屆金曲獎最佳台語專輯獎得主巴奈的致詞感言遭刪減，引發爭議。民進黨立委郭昱晴3日指出，文化部不應只是「留言補充」方式處理，應有正式說明，並對承辦單位責任追溯。

郭昱晴向文化部長李遠質詢時表示，巴奈提到「天安門」，遭金曲官方臉書自動刪減，整整一個半小時後才補上。台灣向來自由民主、對文化藝術尊重，得獎者的發言不應該被審查。雖然後續文化部已有道歉並做出補救，但僅以「留言補充」方式處理，誠意、歉意看起來都是不太夠的，文化部應有正式說明，並要追溯責任。

郭昱晴也提到，中國侵犯台灣的野心無孔不入，日前疑似有中媒介入台灣政論節目一事，文化部、陸委會、移民署應該要有跨部會的檢討防範機制。中國記者是否有「從事與許可目的不符之活動」或「採訪期間變換所屬媒體或喪失新聞人員身分」等作為，文化部也應該實際查核、做出應對。對此，文化部表示，目前進行行政調查中，約一周內會有調查結果報告。

郭昱晴另指出，《文資法》施行四十年，「都更就會有古蹟自燃」的揶揄卻不曾止息；現階段《文資法》修法將如何防範人為破壞、落實刑責，是目前修法工作所該重視。古蹟修復爭議不是第一次發生，再者，現有符合古蹟修復資格的傳統匠師共953人，60歲以下者僅佔約四成，實際從事古蹟修復工作者更只有299人，然而，目前台灣僅有幾所大學有古蹟專業科系，少子化將導致修復人才持續短缺；未來文資認定數量持續攀升，修復人才需求隨之增加。傳藝人才高齡化，老匠師日漸凋零，是文化部現在就應該開始警惕的事情。