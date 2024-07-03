大車收罰單申訴竟不採認行車記錄器　蔡易餘：交通部應建合理程序

▲「駕駛依法加裝大餅 只保受罰 不保申訴」記者會。（圖／蔡易餘辦公室提供）



記者皮心瑀／台北報導

根據《車輛安全檢測基準》第16點之1規定，大客車、大貨車均需換上數位行車紀錄器，俗稱大餅 。但是，有多位民眾反映，雖依法申裝，但收到超速罰單，想要以此申訴卻不被採認。對此，民進黨立委蔡易餘、王美惠、陳冠廷、黃捷召開記者會，呼籲交通部，要正視依法申裝大餅的證據力，檢討並建立合理交通違規申訴程序，保障職業大車駕駛權益及其他用路人權益。

蔡易餘表示，近期接獲多位職業駕駛陳情，指控去(112)年10月至12月底間，其駕駛大型聯結車行經國道一號南下台68K處時，遭測速照相機拍照顯示超速，但車上依法加裝的大餅(即行車紀錄器)顯示均在速限內，並提出GPS定位輔證，均顯示沒有超速的狀況。

蔡易餘補充，大貨車職業駕駛很多都是晚上發車，一般人夜間休息，是他們跑車工作的時候。交通部要駕駛花時間打行政訴訟，對他們都是折磨。交通部監理單位應該建立合理交通違規申訴程序，讓證據充足的駕駛，有得到合理裁量的機會，而非現行毫無裁量作為，將責任全都推給法院。

王美惠回憶，過去親哥哥與大車駕駛發生車禍，就是透過大餅採認大車是否超速。但今天看到大車的駕駛們面臨工作權的問題，也感到非常難過。監理機關不應該主觀認為，駕駛大餅有竄改日期而不採信，他們也有保留GPS定位自清。烏龍罰單會讓公司誤會駕駛習慣不良，進而與駕駛解約或停職處分，影響職業駕駛的工作權益。

黃捷認為，行車紀錄器規格是由交通部制定，若未依法安裝，還會被依《道路交通管理處罰條例》第18-1條，裁處12,000元至24,000元的罰鍰。不過駕駛遇到申訴問題，交通部卻不採認大餅證據力。明顯只要大車駕駛負擔義務，卻不給予相對應的權益！目前累積上百件申訴案，顯然不是個案問題，主管機關應該站駕駛角度思考，保障維護職業駕駛的工作權。

陳冠廷說，行車紀錄器都有經過國家認證，《車輛型式安全審驗管理辦法》附件十六、十六之一規定行車紀錄器部分，也有規範「瞬間速率紀錄器的容許誤差」及其他檢測標準，交通部應該要選擇相信自己制定的法令政策，並站在民眾立場協助釐清事實。而不是只要求駕駛，收到罰單後只能去打行政訴訟。

交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯回應，為了加強大型車輛安全防制，發生事故可以釐清責任，才要求大車加裝行車紀錄器。只要經檢驗合格，交通部會採認其證據，但測速照相機亦有依法檢測。因兩邊證據資料都足以認定，才建議由法院公正第三者裁決。將再研究如果器材有問題，將再與警政署討論，是否有通案處理的可能。