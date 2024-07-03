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贏在起跑點閱讀習慣從零歲開始！　南市圖故事童樂嘉年華讓孩子愛閱讀

▲2024年「故事童樂嘉年華」，特別結合台南400，加入家庭旅遊任務，希望全家跟著繪本去旅行，帶來閱讀新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024年「故事童樂嘉年華」，特別結合台南400，加入家庭旅遊任務，希望全家跟著繪本去旅行，帶來閱讀新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市嬰幼兒閱讀專屬活動登場，2024年以「故事童樂嘉年華」為題，特別結合台南400，加入家庭旅遊任務，希望全家跟著繪本去旅行，帶來閱讀新體驗。

本次活動分為五大主題，包括「親子共讀講座」、「親親寶貝故事坊」、「繪聲繪影-寶貝來看劇」、「出花！讀繪本遊台南-家庭旅遊任務」以及「親子共讀學習單」，7月至12月止將於全市圖書館陸續展開，還可免費領取閱讀禮袋，歡迎親子探索閱讀魅力。

▲2024年「故事童樂嘉年華」，特別結合台南400，加入家庭旅遊任務，希望全家跟著繪本去旅行，帶來閱讀新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市立圖書館規畫全市近百場「親親寶貝故事坊」，說故事結合趣味手作激發孩子想像力與專注力，創造溫馨共讀時光；16場「親子共讀講座」邀請臨床心理師、藝術治療師、親職溝通作家等各領域專家，帶領新手父母提升親職教養知能，並力邀本土童書作家吳欣芷、劉如桂、童嘉、與許曾巧等人陪伴親子一起繪本共讀、分享說故事技巧；8場「繪聲繪影-寶貝來看劇」將帶親子用戲劇閱讀，一起觀劇共學，享受多元閱讀樂趣。

▲2024年「故事童樂嘉年華」，特別結合台南400，加入家庭旅遊任務，希望全家跟著繪本去旅行，帶來閱讀新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除故事講座外，今年特別企劃「出花！讀繪本遊台南-家庭旅遊任務」活動，鼓勵嬰幼兒家庭走出戶外看看繪本中介紹的台南之美，從走讀方式認識台南400年來的歷史與文化。旅遊任務卡只要持6歲以下孩童借閱證借滿5本書就可索取，前200位完成任務還可另外獲得台語兒童繪本《鳳凰花若開》；同時也設計「親子共讀學習單」邀請12歲以下家庭與孩子讀讀故事，在家輕鬆享受閱讀時光，完成學習單後繳回圖書館，就有機會抽到多項好禮。

▲2024年「故事童樂嘉年華」，特別結合台南400，加入家庭旅遊任務，希望全家跟著繪本去旅行，帶來閱讀新體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南市圖館長楊馥菱表示，閱讀力是成長過程中不可缺，及早接觸圖書與文字有助孩子日後學習發展，為了鼓勵家長從0歲開始培養孩子的閱讀習慣，台南市「嬰幼兒閱讀推廣計畫」，除了未滿6歲孩童至台南市任一公共圖書館初次辦理借閱證，免費贈送閱讀禮袋，作為送給新生兒的第一份閱讀見面禮，同時為嬰幼兒規劃專屬的閱讀活動，鼓勵爸爸媽媽從零歲開始陪孩子閱讀，培養親子共讀的基礎。歡迎家長帶著寶貝們到圖書館享受多元閱讀樂趣，更多嬰幼兒閱讀推廣活動，詳細資訊請上南市圖官網與FB粉絲專頁查詢。

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