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台東熱氣球嘉年華將登場　台鐵增停鹿野站、7／15加開2列次

▲▼台東熱氣球嘉年華。（圖／翻攝臺灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁）

▲台東熱氣球嘉年華7月6日開跑，台鐵將增停鹿野站。（圖／翻攝台灣國際熱氣球嘉年華臉書專頁）

記者蔡亞樺／台北報導

台東「2024台灣國際熱氣球嘉年華」7月6日至8月19日，在台東縣鹿野鄉登場，台鐵公司今(27日)表示，以定期列車增停方式加強服務前往參與的旅客，另配合日出光雕音樂會，7月15日加開台東－太麻里、太麻里－台東區間車共2列次。

台鐵公司指出，EMU3000型新自強號432次、區間快車4031次及4040次，於7月1日、7月6日至8月19日(共46日)增停鹿野站；EMU3000型新自強號324次及434次於7月1、11、18、25日，以及8月1、8、15、19日(共8日)增停鹿野站。

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▲▼2024台灣國際氣球嘉年華、日出光雕音樂會增停及加開班次。（圖／台鐵公司提供）

▲台東熱氣球嘉年華、日出光雕音樂會增停及加開班次。（圖／台鐵公司提供）

EMU3000型新自強號443次於7月7、14、21、28日，以及8月4、11、18日(共7日)增停鹿野站；EMU3000型新自強號324次於7月8日增停池上站。台鐵公司統計，活動期間共計增停70列次3000型新自強號、92列次區間快車。

另外，台鐵公司表示，配合日出光雕音樂會，於7月15日加開台東－太麻里及太麻里－台東區間車共2列次。相關增停及加開列車車次、時刻，可至公司官方網站及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

▲▼2024台灣國際氣球嘉年華、日出光雕音樂會增停及加開班次。（圖／台鐵公司提供）

▲台東熱氣球嘉年華、日出光雕音樂會增停及加開班次。（圖／台鐵公司提供）

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