相見歡！陳其邁「有看又有送」超開心　冰淇淋樂給一粒消暑

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

暑假開始了，為了宣導水域安全，教育部長鄭英耀跟高雄市長陳其邁一同出席參加宣導活動，活動當中來特別邀請來中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊員一粒擔任活動大使，這件事讓陳其邁樂壞了，接受訪問時，還特別強調「今天是來看一粒」，同時還擠了冰淇淋送給一粒，讓原本要伸手接過的鄭英耀當場收手，有點小尷尬。

▲陳其邁拿冰淇淋給一粒，鄭英耀原本要伸手，結果一臉小尷尬 。（圖／記者吳世龍攝）

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教育部29日在高雄流行音樂中心宣導水域安全活動，因為夏日戲水是許多學生的消暑首選，隨著暑假到來,往往也是溺水意外發生高峰期，而活動除了邀請部長鄭英耀跟市長陳其邁之外，台鋼雄鷹啦啦隊員一粒也成為推廣大使。而陳其邁接受媒體訪問時，就說了「今天是來看一粒的」。

▲陳其邁接受採訪時笑說自己是來看一粒 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄炎熱的太陽讓陳其邁揮汗 。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁表示，要感謝一粒擔任推廣大使，因為高雄可以玩水的地方非常多，從西子灣、到旗津、到蓮池潭、到愛河灣，還有愛河開放水域，他也呼籲「要玩水、水上活動，最重要是要保護自己，探索海洋、保護自己」。他舉例自己在潛水的時候，所有上的課都是在保護自己的安全，譬如怎麼樣水中脫裝備，或者是目鏡在水中掉了以後，怎麼把它穿上去，或者當同伴有問題時候，怎麼救助。這個都是SOP，課程就是要把這些課程都變成你的反射動作，這樣在玩水、潛水的時候就會更安全。

陳其邁強調：「水上活動其實也是一樣，你只要做好安全的防護，這些動作一個都不能少，那你就可以盡情的享受海洋，但是你假如沒有按照規矩，按照SOP，按照應有的程序來做，風險都會很高」。