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台男甜娶印尼新娘「機場初見面就接吻」！他認：前2任都是外籍

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO分享與印尼老婆的故事。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

40歲髮型師花70萬娶18歲越南新娘，掀起網友熱論，不少人分享自己跨國的浪漫愛情故事，一名男網友表示，今年二月在峇厘島結婚了，老婆是印尼人，2022年在網路認識，聊了三個月後，決定搭飛機去找女方，第一次碰面就隔著口罩接吻，「現在我父母都很愛她」。

男網友在Dcard發文，「關於我娶了印尼新娘這檔事」，2人透過網路認識，女方在機場工作，中文能力流利，因此兩人並無語言障礙，聊了三個月後，決定前往印尼與女方見面。當時正值疫情，加上國際詐騙案件頻傳，媽媽擔心遇到詐騙集團，但他還是決定衝了。

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他表示，「她的生日馬上就到了，難道要錯過等明年嗎？以往的經驗告訴我，愛要及時、打鐵要趁熱，勝率7成是好的出手點，何況我有87%的把握」。在機場第一次碰面，兩人就隔著口罩接吻，接下來的一個月，兩人朝夕相處，並認定對方就是對的人。

▲▼情侶,約會,牽手。（圖／pixabay）

▲原PO今年2月結婚了。（示意圖／pixabay）

爸媽的想法非常傳統，起初對於原PO談異國戀強烈反對，但漸漸地也接受了。原PO笑喊，為了娶回印尼老婆，整整佈局6年，「前女友是泰國人，而最早的是小我7歲的越南人」，所幸老婆與爸媽相處融洽，爸媽也非常疼愛老婆，「她成功收服了我家人的心 」。

貼文曝光，網友紛紛獻上祝福，「恭喜你，真愛無國界」、「你真敢，自己去也是滿勇的」、「恭喜你，我太太也是跨越2000公里來台灣找我，有緣千里來相見」、「恭喜，我嬸也是外籍的，好好對人家就行」、「我越南老婆也是自由戀愛結婚的，相差16歲，我42她26，還好當時雙方家長都不反對」、「你感覺真的就是命中注定要遇到她，前面幾任看起來就已經在打基礎了，祝你們幸福」。

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