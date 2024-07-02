年收入200萬「想娶越南新娘」　李怡貞：價值觀可以再偏差一點

▲有網友自稱是律師、年收入200萬元。圖與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近期「台灣男生娶越南新娘」的話題熱議不斷，就有一名自稱是律師的網友透露，他今年30歲、年收入200萬元左右，想要找越南新娘，請大家推薦值得信任的仲介，不然擔心被騙。對此，律師李怡貞直言，如果該篇文章是真實的，那這名網友要找的不是仲介，而是越南語補習班或心理諮商專家。

日前有男網友在Dcard上，以「30歲律師想娶越南新娘」為標題發文，提到他30歲、是自行開業的執業律師，年收入有200萬元左右，他雖曾交過兩任台灣女友，但最後都分手。

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原PO透露，這兩次戀愛經驗，讓他對於追求女生感到疲憊，後來也沒有機會接觸異性，直到近日看到越南新娘的新聞，就讓他有了娶越南老婆的想法，大家能介紹值得信任的仲介給他嗎？

對此，李怡貞透過臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文表示，如果該篇文章的內容是真實的，那該名網友要找的應該不是仲介，而是越南語補習班或心理諮商專家，因為對方都已經讀到國立大學研究所畢業，結果卻覺得花錢就能解決一切生理需求，「真的是價值觀可以再偏差一點」。

李怡貞也說，若真的想要娶越南的女生，就去學越南語，也順便去越南拓展業務，真的好好認識過後再娶，「這種腦子可以年收200萬也是不容易」。不過在貼文底下，李怡貞也說，她其實覺得這是故意引戰的幻想文，「忽然跑出一堆高級知識分子都想花錢找仲介娶越配是哪招？」

其他網友也紛紛討論道，「看了只想說，這男的怎麼可以懶成這樣」、「重點～我落在他說他怕詐騙耶」、「如果他真是年收入200應該很多女朋友，如果找不到，應該是別的問題」、「真的有現在年紀約40歲的律師，沒結婚前是這樣想的」、「我們護理師看了很多越南的都很精，好嗎」。