年薪200萬律師　交2任台灣女友心寒「想娶越配」！工程師也+1

▲原PO求推薦仲介管道。（圖／示意圖）



記者施怡妏／綜合報導

近來「台男求娶越南新娘」的話題掀起討論，一名30歲的律師表示，自行開業，年薪200萬元，曾交過2任女友都是台灣人，但最後都無疾而終，已經單身3年了，看到最近的新聞，心動想找個越南新娘，求推薦值得信任的仲介。貼文曝光，年收300萬的工程師也心動留言，「打算找時間試探父母想法」。

該名網友在Dcard發文，「30歲律師想娶越南新娘」，台北大學法研所畢業，自行開業的執業律師，年收入200萬元左右，長相自認不差，「從高中以後，已經不只1位女生說我長得好看，甚至也有同志說我長得好看」。

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他曾交往2任台灣女友，但最後都分手了，初戀女友對愛情有很多幻想，交往後要求越來越多，「每天要視訊聊天，而且至少1~2小時」，他後來感到心累，沒有力氣再滿足對方，便分手了。第二任女友則是聊天的時候因為一些小事產生誤會吵架，久沒回訊息，對方提分手就結束了。

原PO坦言，分手後對追求女生產生疲倦感，空窗期3年了，自行執業後，似乎更沒機會近距離認識異性，看到最近的新聞，「讓我有了到越南娶老婆的想法，覺得有個越南女生當老婆，好像也不錯」，求大家推薦值得信任的仲介，「會有點怕被詐騙」。

▲原PO對於追女生感到心累。（圖／記者鄺郁庭攝）



貼文曝光，不少人也有同感，「台女真的很不好搞，很多女人是處於一種對戀愛有很不切實際的幻想，真的懂寧可找越南新娘的心情」、「我也是娶外籍新娘，台女真的太難伺候，外籍新娘百依百順」、「我工程師28歲，去年加分紅領剛好超過300萬，高中時交過一任，大學時交過一任，看到新聞也很心動，目前觀望中，打算找時間試探父母想法」、「我同學是執業會計師，最近也娶來台灣讀書的越南新娘，女生是來台灣讀書認識的」。

不過，有網友傻眼表示，「跟風創真的是很無聊」、「接下來一定一堆閃婚一堆後悔的...建議真的要交往過再決定，這不是抽盲盒耶」、「很有趣的是，在台灣交女友都會因為小事情分開了，現在想直接找完全沒相處過的人結婚，把未來相伴50年的人壓在閃婚的決定上」。