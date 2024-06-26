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社會 社會焦點 保障人權

機械式停車位升降板與牆面空隙大　78歲婦踩空墜3米受傷獲救

▲埔里鎮78歲婦人不慎摔落3米深的機械式停車位，受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲埔里鎮78歲婦人摔落3米深的機械式停車位，受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名78歲婦人今天上午於埔里鎮一處大樓地下室的機械式停車位，疑似不慎踩空、從停車位與牆面間的縫隙間墜落3米深的下層地面，造成頭部和肋骨受傷，所幸意識清醒；警消單位獲報後派員前往將婦人救起送醫，詳細事故原因尚待進一步調查釐清。

南投縣消防局指出，119指揮中心今天11時許獲報：埔里鎮樹人一街一處大樓地下室有民眾不慎摔落械式停車位，馬上派遣中心碑分隊出動器材車、救護車、人員5名趕赴現場馳援；搶救人員到達現場，發現一婦人摔落約3米深地下機械式停車位，目識該名婦人意識清醒、端坐地上，可清楚對話但無法自行脫困。

▲埔里鎮78歲婦人不慎摔落3米深的機械式停車位，受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

搶救人員兵分二路，先行架梯爬下至婦人受困處評估傷勢，另一組人員則架設滑輪拖拉組、配合籃式擔架，將受困婦人成功救出，全程僅費時15分鐘；婦人脫困後，交由救護人員檢查評估傷勢，幸運地僅有頭部輕微外傷出血、左胸部肋骨處疼痛，經處置後送往埔里基督教醫院救治。

▲埔里鎮78歲婦人不慎摔落3米深的機械式停車位，受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里鎮78歲婦人不慎摔落3米深的機械式停車位，受傷送醫。（圖／記者高堂堯翻攝）

警消人員勘查事發現場後，發現該機械式停車格的車位升降板後端邊緣，與牆面間具有約2個成人身體寬度的空隙，老婦有可能不慎踩空、從過大的空隙間掉落到下層地面，不過實際的意外過程和原因需要進一步調查確認。

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