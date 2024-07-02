埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮市區路邊停車收費制度已於7月1日起跑，不少新畫上收費車格的路段2天來猶如被施予「汽車消失術」、瞬間淨空，視覺為之清爽不少，讓當地民眾直呼：「奇景！」不過儘管1小時只收費20元，仍有貪小便宜者將車輛停於車格間隙、規避收費，甚至有雙B名車，警方呼籲駕駛莫違反道路停車法規，否則將開單告發。

▲埔里鎮路邊停車收費正式上路，路邊車格為之淨空。（圖／記者高堂堯攝，下同）

埔里鎮是繼集集鎮、南投市後，南投縣第三個開始正式收取路邊停車費用的鄉鎮市，草屯鎮道路車格於7月8日起也將開始收費；埔里鎮於23條道路劃設947個收費停車格，每天上午8點至晚上8點每小時20元、前30分鐘免費，前3個月由收費人員逐車開立收費單據。'

屬於埔里市區外環道路之一的南安路，因正式啟動路邊停車收費，首日一如南投市、草屯鎮等地，沿線車格幾乎淨空，直到今天上午才有寥寥幾部「勇者」停放；但儘管收費並不算高、也有短時間暫停優惠，在短短數十公尺內還是出現2部違規停放於車格間黃線的車輛，其中一部還是賓士轎車，疑似打算避開地面的感應磁扣，而鄰近不收費的道路、巷弄也擠滿車輛，亂象似乎只是改換地點繼續發生。

▲▼南安路收費路段短短數十公尺內出現2輛違停車輛，疑為規避繳費。（圖／記者高堂堯攝）

鎮公所和警方說明，上述違規行為即使感應磁扣無法作用，但目前停車收費採人工方式，車主仍會收到繳費單、無法倖免，並移請警察機關處理，根據《道路交通管理處罰條例》第56條第9款「停車時間、位置、方式、車種不依規定」，可處600至1200元罰鍰，籲請民眾務必遵守法規停車、莫心存僥倖。