開第一槍！民主黨議員呼籲拜登退選　25人準備「換拜」

▲美國德州民主黨聯邦眾議員多格特。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登正面臨民主黨內質疑聲浪，德州民主黨聯邦眾議員多格特（Lloyd Doggett）2日開出第一槍，發布聲明呼籲拜登退選。眾議院一名民主黨助手透露，若拜登未來這幾天表現不穩，眾議院有25名民主導議員準備要求他放棄競選連任。

路透、CNN報導，多格特的公開發聲是民主黨一大重要時刻，他透過聲明肯定拜登作為總統的貢獻，但也提及民調已經落後共和黨籍前總統川普。多格特提到，前總統詹森（Lyndon Johnson）以前也曾經做出痛苦艱難的退選決定，「拜登總統也應該這樣做」，拜登可以協助民主黨實現其終極目標，也就是擊敗川普。

多格特強調，這並非輕率的決定，「跟川普不同的是，拜登始終把我們的國家擺在優先位置，並非他自己，我希望他能做出痛苦艱難的退選決定。」

在公開表態之後，多格特接受CNN採訪時被問及成為第一名要求總統退出競選的國會議員是否很難，他說，「現在回想起來，我希望我能早點說出來，因為我認為，應該要在整個過程的初期就做出這個決定。」他也希望其他民主黨籍議員能追隨他的腳步，若無法公開這樣做，那就私下致電白宮把擔憂說出來。

眾議院一名民主黨助手透露，若拜登未來這幾天表現不穩，眾議院有25名民主導議員準備要求他放棄競選連任。還有助手稱，「大壩看起來已經潰堤。」