4男女「將毛孩偷藏包裡」入園看大貓熊　園方：終身禁止進入

▲4名男女將毛孩偷藏於包中入園。（示意圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

四川4名男女1日在參觀臥龍大貓熊苑神樹坪基地時，明知園區規定不能帶寵物入園，還將狗狗藏於包內，被保全人員發現。臥龍大貓熊苑神樹坪基地對此表示，該4名男女終身禁止進入園區。

據《新京報》報導，臥龍大貓熊苑神樹坪基地官微消息指出，李姓女子（39歲）、王姓男子（39歲）、王姓男子（41歲），張姓女子（52歲）一行4人1日在臥龍中華大貓熊苑神樹坪基地參觀時，明知園區不准攜帶寵物，還將寵物藏匿於背包中攜帶入園，違反參觀規定，攜帶寵物進入園區，保全發現後勸導並陪同其離開。

▲▼臥龍大貓熊苑神樹坪基地。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）



園方表示，鑑於李女等人的行為違反入園參觀規定，並可能對大貓熊造成嚴重危害，禁止其自此不文明行為發生起，終身再次進入臥龍中華大貓熊苑神樹坪基地參觀。

園方也表示，經監控調查及專業人員對園內動物檢查，園內大貓熊身體狀況正常，「我們將持續關注每一隻大貓熊的身體狀況，確保牠們的健康與安全。」

園方公布新規定，7月2日起，所有進入臥龍中華大貓熊苑神樹坪基地參觀的遊客，請自覺開包檢查，如有不配合遊客，基地有權拒絕入園。