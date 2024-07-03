錄取耶魯大學不去讀　美國25歲女年薪近300萬：不後悔

▲威廉姆絲透露，學費是她選擇奧本大學的因素之一，且奧本大學的課程更適合她想從事的工作。（示意圖／CFP，圖中人物與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國田納西州女子威廉姆絲（Carolina Williams）2017年一篇愛吃披薩的文章讓她成功錄取耶魯大學，但她最終沒去耶魯大學，反而決定申請阿拉巴馬州第一學府奧本大學。多年過去，如今的她並不後悔當初的決定，從事年薪約9萬美元（約新台幣295萬元）的工作。

CNBC報導，威廉姆絲現年25歲，喜歡寫作文學，也喜歡統計研究，有很多不同的興趣，更是家中第一個上大學的人，因此在申請學校之前，她先去參觀許多間學校，觀察校園氛圍。

威廉姆絲透露，她當時並不確定想做什麼或是學些什麼，對於耶魯大學與奧本大學（Auburn University）都很喜歡，但奧本大學的分析課程讓她更有興趣，且距離家鄉更近一些，所以最後選擇就讀奧本大學，主修分析及行銷，這也是她唯一申請的大學。她也成功在2020年12月畢業，取得學士學位。

距離畢業至今相隔4年，威廉姆絲透露，她並不後悔當初的決定，儘管就讀常春藤名校之一的耶魯大學擁有眾多優勢與名氣，資源豐富、機會也多，加上耶魯大學畢業生職涯早期年薪平均是8萬9700美元（約新台幣293萬元），遠高於奧本大學的6萬7500美元（約新台幣220萬元），且當年兩間學校的錄取率相當懸殊，耶魯大學只有7%，奧本大學錄取率則是84%，但這些仍不足以吸引她。

威廉姆絲透露，學費是她選擇奧本大學的因素之一，且奧本大學的課程更適合她想從事的工作。誰也說不準若當初她選擇耶魯大學，如今的生活會是什麼樣子，但她深信當初有做出屬於自己的最好選擇，如今她正在Nissan北美總部上班，擔任未來實驗室的創新與用戶體驗規劃師，年薪略高於9萬美元。