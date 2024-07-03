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對決川普！民主黨只有蜜雪兒能超越拜登　可能替代人選曝光

▲▼拜登發文反對以色列在此時機下貿然對哈瑪斯停火。（圖／路透）

▲有32%的民主黨人認為拜登應該放棄競選連任。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選將於11月5日登場，根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）2日最新民調數據，在辯論會之後，有三分之一的民主黨人認為美國總統拜登應該停止競選連任。

這份民調以線上方式針對全美1070名成年人進行調查，結果顯示，81歲的拜登與78歲的川普兩人均保持40%登記選民的支持。然而撤換拜登的聲音如今不斷湧現，有32%的民主黨人認為拜登應該放棄競選連任，因為他在辯論期間多次結巴，未能強力反擊川普的攻勢，包括大量虛假論點。

在民調問卷提及的民主黨重量級人選之中，只有前總統歐巴馬夫人蜜雪兒（Michelle Obama）的表現能超越拜登，並以50%支持率領先川普的39%。只不過蜜雪兒已多次表示不打算競選總統。

對於拜登或川普來說，兩人都不能失去基本盤，拜登已經表態要繼續競選。但依據民調，若民主黨人真的決定換下拜登，其他可能替代人選對上川普的表現只會和拜登一樣，或更差。

舉例來說，如果是副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參選，將會以42%比43%輸給川普，些微差距在民調3.5個百分點誤差範圍內，意即賀錦麗的表現和拜登差不多。至於加州州長紐松（Gavin Newsom）則是表現略差，可能會以39%落後川普的42%，密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）將以36%支持率輸給川普的41%，伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）支持率僅為34%，輸給川普的40%。

儘管拜登相當不可能退選，但關於誰能替代拜登成為民主黨總統候選人的傳聞不斷湧現。

副總統賀錦麗

自從拜登2021年1月宣誓就職美國總統以來，身為副手的賀錦麗很有可能成為民主黨人的領袖。她現年59歲，父親是牙買加人、母親是印度人，她是加州史上第一位女性和亞非裔檢察長，也是美國史上第一位有色人種女性副總統參選人。

▲美國副總統賀錦麗。（圖／路透）

加州州長紐松

紐松現年56歲，是前舊金山市長，已擔任加州州長5年時間，至今態度是堅定支持拜登，駁斥關於取代拜登的傳聞。不過他也毫不掩飾政治野心，在近期數月增加海外行程，投放多則宣傳政績的廣告，並向政治行動委員會投資數百萬美元，這讓外界開始猜測可能有意參選2028年美國大選。

▲加州州長紐松。 （圖／路透）

密西根州長惠特梅爾

52歲的惠特梅爾是川普的批評者，最出名的事件是成為極右翼民兵組織策畫綁架陰謀的目標，而她執掌的密西根州擁有龐大工人階級人口、非裔與阿拉伯裔美國人社區，這些族群都是拜登努力爭取的關鍵選民。密西根州也是美國關鍵搖擺州，但她本人已否認外界猜測，並於1日表態支持拜登成為民主黨人總統候選人，「在擊敗川普的這場戰役中，我百分之百支持他（拜登）。」

▲美國密西根州長惠特梅爾。（圖／達志影像／美聯社）

►水門案記者爆料　白宮內部驚揭拜登近半年「明顯認知衰退」
►拜登親口認了！辯論失常「差點在台上睡著」　歸咎出訪行程太累
►BBC主持人：我如果是拜登　會趕快謀殺川普

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