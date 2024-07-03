女搭捷運嗆「看到不用禮讓孕婦嗎」　學生1句神猛回擊！車廂超安靜

▲孕婦態度不佳逼讓座，學生超嗆回擊。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

多數人都願意讓座，但態度決定一切！一名網友直擊，看到一名女子找不到位子，於是走到一位男同學面前，口氣不佳說道「看到不用禮讓孕婦嗎？」結果男同學超猛一句話回擊，讓整個車廂超安靜。該文引來近10萬人關注，紛紛力挺「可以主動問能不能讓位，但態度不好，會讓人不想讓！」

一名網友在《Threads》表示，最近搭高雄捷運時，有一位阿姨從中央公園上車，原PO看了一眼形容「肚子看不出來是懷孕還是單純胖」，對方繞了一圈發現沒位子，就走到一位男同學面前說道，「看到不用禮讓孕婦嗎？」

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只見男同學抬頭看了阿姨，接著超猛開噴「怎樣？孩子我讓妳懷的？」出乎意料的反應，讓阿姨傻掉之外，原PO笑稱「車廂瞬間變得好安靜好安靜！」

該文章引來9萬多人爆讚，「雖然禮讓孕婦是人之常情，但這種不禮貌的人，真的沒必要...有夠討厭」、「可以主動問能不能讓位，但態度不好，會讓人不想讓」、「目前任何一個博愛座上新聞的，只要有禮貌的詢問，應該都會讓的吧？但每個都用罵的」、「好安靜...是因為大家憋笑憋到快內傷了吧」、「懷孕搭乘交通運輸工具雖然辛苦也比較危險，但理直氣壯好討厭，沒有人是應該而且也沒有人欠妳啊...孕婦界的老鼠屎」、「繞了一圈選擇一個覺得是軟柿子的情勒，結果夠嗆，帥」。

還有女網友也分享類似經歷，「之前碰到有兩個中年婦女也這樣，我直接發瘋大哭說：剛流掉不行嗎？為什麼逼我？然後就安靜了」。