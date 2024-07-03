北韓穢物氣球是「軟性恐攻」　美智庫示警：慎防摻入不明粉末

▲南韓仁川附近海域發現的北韓穢物氣球。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）2日指出，北韓向南韓施放穢物氣球，是某種形式的「軟性恐怖主義」，萬一空飄內容物改為不明粉末，恐怕加劇民眾恐慌，甚至衝擊南韓經濟，不應該掉以輕心。

CSIS資深副主席車維德（Victor Cha）與助理研究員林安迪（Andy Lim）發布一份報告，透過問答形式，分析平壤穢物氣球策略。

內文指出，穢物氣球反映了北韓的軟弱與不安全感，帶來的傷害更是「某種形式的軟性恐怖主義」，「想像一下，如果他們放入無法辨識的白色粉末，將會造成南韓民眾恐慌，甚至影響國家經濟中的外資。」

▼北韓穢物氣球引發民眾恐慌。（圖／路透）



報告也形容，平壤施放穢物氣球是「先發制人的行動」，旨在削弱南韓即將出台、強調自由與人權的新統一政策，以免更多北韓人覺醒，意識到自己的國家缺乏這些價值，並且受到嚴格管控。

此外，一些觀察人士主張，北韓領袖金正恩「已經做出發動戰爭的戰略決定」。但CSIS反駁了這種看法，因為如果金正恩真的準備開戰，不太可能把所有彈藥賣給俄羅斯，也不會選擇與南韓脫鉤，而是貫徹「誤導對手」的欺敵戰略，大玩「兩面手法」，一邊準備戰爭，一邊呼籲兩韓和平，正如韓戰前夕一樣。