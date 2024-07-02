陳雪生提「引中資進離島」　沈伯洋轟開四道門：比自經區還可怕

▲沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委陳雪生提案《離島建設條例》修法，內含「引進中資企業」等離島建設條例增訂條文，引發關注。民進黨立委沈伯洋2日批評，這個條文「直接開門讓中國進來」，並指出修訂內容總共開了四道門，比自經區還可怕。

沈伯洋指出，四道門中第一道門是離島建設直接引入中國廠商，條文規定「得由大陸地區廠商參與採購」，且排除政府採購法相關的限制。不但排除了國與國之間要先條約或協定，此舉是為了弱化主權，甚至排除國安條款的採購法17條第四項，也排除了中國企業分公司等要主管機關許可，也就是兩岸條例40-1的規定。

沈伯洋說，第二道門則是得標的中國廠商可以直接帶中國人到離島，不用受到原本台灣法律的許可限制。根據條文規定，「廠商所需機具、技術及操作人力，得自大陸地區輸入」，排除兩岸條例第10條和第11條，連一年之內不能換工作的條款都排除。

沈伯洋表示，第三道門是相關貨物或人力來台的時候，可以直接進入禁止和限制水域，這排除了本來兩岸條例29條的許可。最後，第四道門是條文最後提到台灣民間機構也適用，換句話說，台灣公司只要跟離島得標，一樣可以直接帶人來。

沈伯洋感嘆，兩個多月前已經有預告國民黨要搞自經區，「沒想到比自經區還可怕。」

《離島建設條例》修法內容包含引進大陸地區廠商參與採購，以鼓勵離島產業發展，促進離島公共建設。澎湖、金門、連江得專案申請招收大陸地區人民、不受招生名額限制等，後相關提案都交付經濟委員會審查。