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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍明成立「鏡電視調查小組」行使調查權！　可邀相關單位列席說明

▲▼NCC大樓。（圖／記者陳世昌攝）

▲NCC大樓。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團明（3日）將在交通、司法及法制聯席會議上，提案成立「鏡電視案」調查專案小組。根據提案「調查專案小組運作要點」內容指出，該小組成員行使調查職權，但對於機密文件不得抄錄、攝影、影印、誦讀、錄音或為其他複製行為；該小組會議召開時，得邀請被調查文件之機關首長率同有關人員列席說明，受邀者非有正當理由不得拒絕出席及說明，且該小組應調查文件需要，得赴相關單位查訪。

根據國民黨團所提「調查小組運作要點」顯示，該小組由交通委員會、司法及法制委員會全體委員組成之，該小組置召集人一人，由參加小組成員互選，負責處理小組事務，並代表本小組對外發言。小組會議須有委員三分之一出席，方得開會；其決議，以出席委員過半數同意行之。但在場出席委員不足3人者，不得議決。必要時，得以秘密會議方式行之。小組會議有關連署或附議人數，準用立法院各委員會會議之規定。

運作要點指出，該小組運作期間自民國113年7月3日至113年12月31日，但經小組決議得延長之，資料查閱時間為每週一至週五上午9時至下午5時。

運作要點提到，該小組成員行使調查職權時，應親自為之，並署名於查閱登記簿。查閱人員負保密義務，對機密文件不得抄錄、攝影、影印、誦讀、錄音或為其他複製行為，亦不得將文件攜離查閱場所或洩漏之。前項機密文件，如被調查機關拒絕提供時，該機關應以書面釋明機密之種類及原因，並於3個工作天內送交該小組存查。

運作要點也指出，該小組對外行文，得以交通委員會名義為之；該小組成員未經決議，不得以本小組名義對外發言。該小組調查文件之對象為國家通訊傳播委員會、經濟部、公平交易委員會。但經該小組決議亦得增加調查對象。該小組擬調查之文件，應經3人以上提案並經本小組決議通過調取之。調查文件以複本為原則。該小組會議召開時，得邀請被調查文件之機關首長率同有關人員列席說明。受邀請者非有正當理由不得拒絕出席及說明。

此外，要點指出，該小組為應調查文件需要，得赴相關單位查訪，並得詢問與該案相關之人士或諮詢專家、學者。該小組會議召開及調查文件時，得聘請專家學者陪同調查，及針對調查內容表示意見。前項專家學者之人選，以2人為限，由召集人提名，全體本小組成員表決之。被調查對象在調查期間，應指派專人將調查文件送達指定場所，以供查閱，並派員管理及負保管責任。

另，要點也提到，小組提出調查報告及處理意見，應經該會決議。調查報告書及處理意見未提出前，工作人員、專業人員、保管人員或查閱人員負有保密之義務，不得對文件內容或處理情形予以揭露。涉及依法令應秘密事項者，應予保密，並以秘密會議處理之。

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鏡電視調查小組調查權國民黨

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