藍委提案引中資建設離島　黃捷斥吳三桂條款：這是國民黨福國利民？

▲國民黨立委陳雪生。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

2日立法院程序委員會討論5日院會報告事項，其中，國民黨立委陳雪生、陳玉珍提案離島建設條例修法最受關注，內容包含：引進大陸地區廠商參與採購，以鼓勵離島產業發展，促進離島公共建設。對此，綠委黃捷痛批，這樣的提案，可讓中資登上快速通關直入台灣，根本是吳三桂條款，後果比當年服貿還可怕，請問國民黨，看到這種提案，你們要台灣人如何相信，你們真的不是賣台親共集團？

陳玉珍、陳雪生領銜提案離島建設條例修法，內容指出，鑑於政府主辦之離島重大建設投資計畫及因應離島地區推動聚落保存計畫需要克服人員、技術、機具、材料的準備,在一切人員、機具及材料皆需由海運方式送抵離島工區的情況下,不僅需要面對運輸過程中的不可預期的風險，尚需克服施工過程中材料補給與機具維護之順暢。

提案內容也強調，而上述不可預期之風險，導致離島地區大型共建設施工廠商投標意願低落，公共工程屢屢流標。爱擬具「離島建設條例增訂第七條之一條文草案」，引進大陸地區廠商參與採購，以鼓勵離島產業發展，促進離島公共建設。是否有當？請決。

而目前依照政府採購法，若外國要參與政府採購，應該先和台灣締結之條約或協定，而且若涉及國家安全的採購可以限定資格。由於目前台灣和中國尚未簽訂政府採購的相關協議，目前政府標案是否開放中國廠商採取個案認定。

對於相關提案，黃捷指出，藍營最近的擴權、錢坑及自肥法案，已惹來罷免聲浪，但今天發生一件更荒唐的事情，國民黨的陳雪生及陳玉珍假借提升建設效率之名，在《離島建設條例》提案開放：一、排除國安條款，中國廠商可以繞過限制，辦理涉及國安相關之採購。二、得標的中國廠商，可不受到原有法律限制，不經許可及審查即可進入台灣。

黃捷續指，三、得標中國廠商的人或貨物，可以進入台灣限制水域、臺北飛航情報區限制區域。四、得標中國廠商的員工，可以不受限制直接進入離島，甚至可能包含中國間諜。

黃捷質疑，這樣的提案，可讓中資登上快速通關直入台灣，根本是吳三桂條款，直白的說，這個完全不設防、繞過兩岸條例的提案，後果恐怕比當年的服貿還可怕，國民黨說，要推動福國利民的民生法案，請問要福的國是中國嗎？要利的民難道是中國人嗎？

黃捷批評，國民黨常說被無故抹紅、無奈被當中共同路人，問題是，你們的所作所為，就是完全在幫中共利益著想、毫不掩飾，請問國民黨，看到這種提案，你們要台灣人如何相信，你們真的不是賣台親共集團？