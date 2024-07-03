漁船遭扣走「航跡曝光」　海巡對峙1小時遭陸海警廣播：請勿干擾

▲中國海警2日晚間在金門海域扣押我國澎湖籍漁船。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

我國澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間在金門外海作業，不料遭中國海警人員強行登檢、扣押帶回，儘管海巡署火速派船艦到場求救，仍無法阻止中國海警將人押回福建圍頭港，目前已知船上有洪姓船長、5名外籍漁工，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調，要求陸方盡早釋放扣押的漁船與6名船員。

▲大進滿88號航跡圖。（圖／翻攝自全球船隻追蹤網MarineTraffic）

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間在金門東北角海域捕撈小館，不料有2艘中國海警船突然靠近拍照，接著強行登檢並將漁船及洪姓船長、5名外勞一共6人押往福建圍頭。洪姓船長被控制前，趕緊打電話向海巡署求助，海巡署收到消息後，先後派遣3艘船艦前往救援，仍無法阻止中國海警將船、人帶走。

▲澎湖漁船大進滿88號被控制押往圍頭港。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署表示，他們2日晚間8點10分收到大進滿88號漁船船主求救，在金門料羅港東北東方23.7（限制水域外 17.5浬、中線以西25浬）遭中國海警登檢扣押，他們立刻調派線上10081艇（距案發現場14.3浬）、3505艇（距案發現場31.4浬）急速馳援。

海巡署10081艇2日晚間9點14分在距離大進滿88號1.6浬、遭3艘中國海警船攔阻，我方立即向海警船廣播，要求立即釋放本國籍漁船，陸方亦向我方廣播喊話，要求勿干擾，且不久後偵獲周邊有4艘中國海警船正在往現場集結，考量對方船隻多達7艘，增派10039艇前往協處。

▲海巡署收到求救訊號後，火速派遣船艦前往。（示意圖／記者張君豪翻攝）

我方10081艇及 3505 艇持續向中方廣播要求釋放漁船但未果，基於時空因素及為避免升高衝突，海巡署決定停止緊追。海巡署指出，大進滿88號2日晚間10點被中方押進圍頭港，該船被登檢位置距中國晉江11.2浬，且為中國大陸伏季休漁期間，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調中方盡早放人。

有金門居民表示，金門漁民知情兩岸近期關係敏感，加上5月到8月是中國休漁期，所以大家幾乎都不敢越界，都乖乖待在我方水域作業，中國漁船也幾乎不會違規，因此這時出現在海面的船隻都非常顯眼，事件中的澎湖漁船可能不清楚細節，才被中國海警盯上。