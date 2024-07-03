澎湖漁船遭陸海警強行扣押　國安人士示警風險

▲中國海警船強行登檢澎湖漁船。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

澎湖籍「大進滿88號」漁船2日在金門復國墩海域捕捉小管時，突遭2艘中國海警船強行登檢，船隻遭押往中國圍頭港方向航行。國安人士指，該漁船在中國福建周邊水域作業，非我國管轄範圍，又此期間為中國休漁期間，確時存在違犯他國規定風險；中國近期在東海、南海及我國金馬周邊水域多有強勢作為，提醒海上作業國籍漁船注意可能風險。

據悉，澎湖漁船「大進滿八十八號」昨晚8點多在金門外海，進入中國領海後越界捕魚，中國海警船隨即靠近，拍照後強行登檢，海巡署派兩艘海巡艇趕往救援，我方政府立即向海警船廣播，要求立即釋放本國籍漁船，一度與7艘中國海警船對峙。對方也向我方廣播喊話，要求勿干擾。

據指出，海巡署當時已偵獲周邊尚有4艘中國海警船往現場集結，由於海巡署船艇當時已深入對方領海基線內，為避免升高衝突於是停止緊追，並全程注意確保相關水域作業我方船隻安全離開。

海巡署表示，後續將協調漁政、兩岸事務單位，包括陸委會、漁業署等透過兩岸管道協洽中方、進行協處，協助漁船、漁民儘速獲釋。

另據瞭解，本案是中國在5月間宣布在其福建水域為期3個月的伏季休漁，禁止漁業作業，是違反中國伏季休漁規定。國安人士說，中國自1995年起，單方面實施每年自5月1日起為商業捕魚禁漁期，禁漁範圍包括黃海／渤海、東海及南海北緯12度線以北等地主張的海域，不管中國或外國漁船，皆須遵守這項禁令，即使有爭議的海域亦是，只是各區禁漁令開始日期不一致，長短有別。

此外，該人士說明，今年5月時，菲律賓政府就抗議中國單方面在南中國海頒布的每年長達4個月的休漁期，批評這個禁漁令使南中國海緊張升級，強調單方面實施禁漁令加劇西菲律賓海和南中國海的緊張，並呼籲北京停止違犯菲律賓主權和主權權利的「非法行動」。

不僅如此，該人士指，同樣在今年5月，菲律賓民間組織召集的這個船隊由約100艘小型漁船組成，還有五艘稍大的漁船帶隊，該組織表示要維護菲律賓對斯卡伯勒淺灘（中國稱黃岩島）的主權主張，當時中國派出數十艘海岸警衛隊和海上民兵船隻前往南中國海一個有爭議的環礁，用大規模武力展示阻止來自菲律賓的一個民間抗議船隊。

該人士表示，有鑑於中國近期於區域各方海域多有類似情形，為免可能風險，政府已請漁政、航政等單位，向漁民、航運單位提出提醒，注意可能風險。他說，事實上，本案漁船是在中國福建周邊水域作業，非我國管轄範圍，又此期間為中國休漁期間，確時存在違犯他國規定風險。

他提醒，中國近期在東海、南海及我國金馬周邊水域，確實多有類似強勢作為，與過去不同，並引發國際各方關注與爭議，因此我方也特別要提醒海上作業國籍漁船注意可能風險。